Невролог назвал неочевидные симптомы инсульта

Чаще всего инсульт проявляется в виде нарушений движений и речи. Однако, специалисты отмечают и другие признаки.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Пациенты с инсультом с удивлением понимают, что не могут управлять ногой или рукой, а также не могут говорить, рассказал невролог Министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук Ринат Богданов в беседе с "АиФ". Как правило симптомы появляются внезапно, очень часто после пробуждения, и со временем практически не проходят.

Однако существуют и другие, не столь очевидные признаки инсульта. К ним относятся:

изменение кожной чувствительности;

внезапное нарушение зрения (выпадает правое или левое поле зрения);

головокружение и неустойчивость, которые не исчезают при перемене положения тела;

нарушение памяти.

Критически опасными для здоровья являются также так называемые транзиторные ишемические атаки. При них симптомы инсульта проходят достаточно быстро, но не стоит расслабляться. Это не означает, что проблемы с кровоснабжением мозга ушли, следует обязательно обратиться за медицинской помощью.

Богданов также напомнил, что при инсульте "терапевтическое окно" — время, когда помощь врачей наиболее эффективна, составляет 4,5 часа. За этот промежуток времени с помощью медикаментов или сосудистой хирургии можно спасти участок мозга от гибели.

Но что делать, если признаки инсульта проявились так слабо, что ни сам человек, ни окружающие, не успели понять, что произошло. Здесь поможет серия простых тестов:

попросите человека улыбнуться (кривая улыбка является признаком инсульта);

нужно попробовать поднять руки вверх или вытянуть их перед собой — человек с инсультом сможет поднять только одну руку;

повторить несложную фразу — при инсульте речь будет медленной, человеку будет трудно запомнить слова

попросите человека высунуть язык (запавший, искривленный, повернутый язык — характерный признак удара).

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