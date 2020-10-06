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Приготовление кофе

Диетологи: мифы о вреде кофе сильно преувеличены

© CC0 / Pixabay / RestaurantAnticaRoma / Coffee
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201006/31924793/dietologi-mify-o-vrede-kofe-silno-preuvelicheny.html

Многие годы ученые исследуют питательные свойства кофе, но до сих пор не найдено ни одного доказательства негативного влияния этого напитка на здоровье человека.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Ограничения потребления кофе для некоторых групп людей необоснованы, считает испанский диетолог и нутрициолог Аитор Санчес, передает inosmi.ru.

"К этим группам населения относили беременных или людей, страдающих гипертонией. Для поддержания здорового образа жизни им разрешали выпивать 1-2 чашки кофе в день", — отмечает Санчес.

Стакан кофе (иллюстративное фото)
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Стало известно, чем опасен утренний кофе
Сегодня уже известно, что указанные группы не так восприимчивы к кофеину, как считалось на протяжении десятилетий.

В числе полезных свойств кофе Аитор Санчес назвал, ссылаясь на недавно опубликованные исследования, то, что именно этот напиток позволяет улучшать кровоток и активизировать органы, насыщая их кислородом. Однако, весь положительный эффект от кофе может быть нейтрализован чем-то неполезным, что мы традиционно употребляем с этим напитком.

 "Самое вредное в кофе — это печенье, сахар и выпечка, с которыми мы его пьем", — отмечает испанский диетолог.

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