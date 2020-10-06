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Румынская таможня

С 7 октября в Румынию можно въезжать и не уходить на 14-дневный карантин

© AFP 2020 / DANIEL MIHAILESCU
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201006/31930222/oktiabri-romania-mozhno-vuezzhati-neuhoditi-14-dnevnyj-karantin.html

Румынские власти приняли постановление, в котором обозначено, кому необходимо и кому не надо уходить на 14-дневную самоизоляцию при въезде в страну из государств с повышенным эпидемиологическим риском.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям утвердил список стран и зон с повышенным эпидемиологическим риском, приезжая из которых в Румынию гражданам придется уйти на 14-дневную самоизоляцию, сообщает sputnik.md. В этот "топ" попала и Молдова.

Бухарест, отделение интенсивной терапии в одной из больниц.
© Photo : Facebook / Gabriela Firea
В Румынии зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом

Однако на карантин не нужно будет уходить лицам, которые прибывают из государств с повышенным эпидемиологическим риском, если они находятся на территории Румынии в течение 72 часов и предоставляют отрицательный результат теста на SARS-CoV-2 (его необходимо сделать не более чем за 48 часов до въезда в страну).

При этом приезжающие из указанных государств граждане, которые обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию, могут выйти из карантина досрочно – через 10 дней, если сдадут тест на коронавирус на восьмой день, и его результат окажется отрицательным. Кроме того, у человека не должно быть специфических симптомов болезни.

Данные меры вступают в силу с 7 октября и связаны с эпидемиологической ситуацией в стране в связи с коронавирусом нового типа.

Список стран, включенных Румынией в "желтую зону"

"Желтая зона" предполагает карантин на дому или по указанному месту в течение 14 дней. В опубликованном румынскими властями списке указано название государства и уровень заболеваемости на 100 тысяч жителей:

  • Израиль - 936,1;
  • Андорра - 716,8;
  • Черногория - 564,9;
  • Бахрейн - 497,4;
  • Аруба - 496,7;
  • Аргентина - 392;
  • Гуам - 347,9;
  • Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба - 338,7;
  • Испания - 319,3;
  • Чехия - 311,8;
  • Коста-Рика - 306,5;
  • Пуэрто-Рико - 301,3;
  • Багамы - 266,8;
  • Республика Молдова - 246,9;
  • Франция - 246,8;
  • Нидерланды - 243,4;
  • Гибралтар - 243,3;
  • Французская Полинезия - 231,3;
  • Синт-Мартен - 224,1;
  • Ливан - 221,4;
  • Бельгия - 220,5;
  • Панама - 207,5;
  • Кабо-Верде - 200,6;
  • США - 186,3;
  • Перу - 182,3;
  • Кувейт - 180,4;
  • Колумбия - 178,7;
  • Бразилия - 175,6;
  • Армения - 171,2;
  • Великобритания - 163,1;
  • Исландия - 161,1;
  • Оман - 156,7;
  • Ирак - 152,9;
  • Мальдивы - 151,8;
  • Парагвай - 151,3;
  • Люксембург - 147,4;
  • Белиз - 145,8;
  • ОАЭ - 142,1;
  • Палестина - 140,3;
  • Дания -134,9;
  • Ливия - 130,7;
  • Венгрия - 129,1;
  • Чили - 126,1;
  • Словакия - 118,6;
  • Украина - 115,4;
  • Австрия - 113,6;
  • Кюрасао - 112,6;
  • Грузия - 110,7;
  • Катар - 110,2.

По состоянию на 5 октября в Румынии зафиксировано 137 491 эпизодов заражения COVID – 19. Общее число выздоровевших достигло 108 526 человек.

Количество заражений COVID-19 в Румынии начало расти в начале июля. Уже в конце месяца был превышен порог в 1000 больных за сутки и с тех пор их число не уменьшается.

15 сентября власти страны продлили режим чрезвычайного положения еще на 30 дней. Граждан обязали носить защитные маски в общественных местах и на улицах.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2030)

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