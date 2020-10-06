С 7 октября в Румынию можно въезжать и не уходить на 14-дневный карантин

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям утвердил список стран и зон с повышенным эпидемиологическим риском, приезжая из которых в Румынию гражданам придется уйти на 14-дневную самоизоляцию, сообщает sputnik.md. В этот "топ" попала и Молдова.
Однако на карантин не нужно будет уходить лицам, которые прибывают из государств с повышенным эпидемиологическим риском, если они находятся на территории Румынии в течение 72 часов и предоставляют отрицательный результат теста на SARS-CoV-2 (его необходимо сделать не более чем за 48 часов до въезда в страну).
При этом приезжающие из указанных государств граждане, которые обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию, могут выйти из карантина досрочно – через 10 дней, если сдадут тест на коронавирус на восьмой день, и его результат окажется отрицательным. Кроме того, у человека не должно быть специфических симптомов болезни.
Данные меры вступают в силу с 7 октября и связаны с эпидемиологической ситуацией в стране в связи с коронавирусом нового типа.
Список стран, включенных Румынией в "желтую зону"
"Желтая зона" предполагает карантин на дому или по указанному месту в течение 14 дней. В опубликованном румынскими властями списке указано название государства и уровень заболеваемости на 100 тысяч жителей:
- Израиль - 936,1;
- Андорра - 716,8;
- Черногория - 564,9;
- Бахрейн - 497,4;
- Аруба - 496,7;
- Аргентина - 392;
- Гуам - 347,9;
- Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба - 338,7;
- Испания - 319,3;
- Чехия - 311,8;
- Коста-Рика - 306,5;
- Пуэрто-Рико - 301,3;
- Багамы - 266,8;
- Республика Молдова - 246,9;
- Франция - 246,8;
- Нидерланды - 243,4;
- Гибралтар - 243,3;
- Французская Полинезия - 231,3;
- Синт-Мартен - 224,1;
- Ливан - 221,4;
- Бельгия - 220,5;
- Панама - 207,5;
- Кабо-Верде - 200,6;
- США - 186,3;
- Перу - 182,3;
- Кувейт - 180,4;
- Колумбия - 178,7;
- Бразилия - 175,6;
- Армения - 171,2;
- Великобритания - 163,1;
- Исландия - 161,1;
- Оман - 156,7;
- Ирак - 152,9;
- Мальдивы - 151,8;
- Парагвай - 151,3;
- Люксембург - 147,4;
- Белиз - 145,8;
- ОАЭ - 142,1;
- Палестина - 140,3;
- Дания -134,9;
- Ливия - 130,7;
- Венгрия - 129,1;
- Чили - 126,1;
- Словакия - 118,6;
- Украина - 115,4;
- Австрия - 113,6;
- Кюрасао - 112,6;
- Грузия - 110,7;
- Катар - 110,2.
По состоянию на 5 октября в Румынии зафиксировано 137 491 эпизодов заражения COVID – 19. Общее число выздоровевших достигло 108 526 человек.
Количество заражений COVID-19 в Румынии начало расти в начале июля. Уже в конце месяца был превышен порог в 1000 больных за сутки и с тех пор их число не уменьшается.
15 сентября власти страны продлили режим чрезвычайного положения еще на 30 дней. Граждан обязали носить защитные маски в общественных местах и на улицах.
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