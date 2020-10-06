С 7 октября в Румынию можно въезжать и не уходить на 14-дневный карантин

Румынские власти приняли постановление, в котором обозначено, кому необходимо и кому не надо уходить на 14-дневную самоизоляцию при въезде в страну из государств с повышенным эпидемиологическим риском.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям утвердил список стран и зон с повышенным эпидемиологическим риском, приезжая из которых в Румынию гражданам придется уйти на 14-дневную самоизоляцию, сообщает sputnik.md. В этот "топ" попала и Молдова.

Однако на карантин не нужно будет уходить лицам, которые прибывают из государств с повышенным эпидемиологическим риском, если они находятся на территории Румынии в течение 72 часов и предоставляют отрицательный результат теста на SARS-CoV-2 (его необходимо сделать не более чем за 48 часов до въезда в страну).

При этом приезжающие из указанных государств граждане, которые обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию, могут выйти из карантина досрочно – через 10 дней, если сдадут тест на коронавирус на восьмой день, и его результат окажется отрицательным. Кроме того, у человека не должно быть специфических симптомов болезни.

Данные меры вступают в силу с 7 октября и связаны с эпидемиологической ситуацией в стране в связи с коронавирусом нового типа.

Список стран, включенных Румынией в "желтую зону"

"Желтая зона" предполагает карантин на дому или по указанному месту в течение 14 дней. В опубликованном румынскими властями списке указано название государства и уровень заболеваемости на 100 тысяч жителей:

Израиль - 936,1;

Андорра - 716,8;

Черногория - 564,9;

Бахрейн - 497,4;

Аруба - 496,7;

Аргентина - 392;

Гуам - 347,9;

Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба - 338,7;

Испания - 319,3;

Чехия - 311,8;

Коста-Рика - 306,5;

Пуэрто-Рико - 301,3;

Багамы - 266,8;

Республика Молдова - 246,9;

Франция - 246,8;

Нидерланды - 243,4;

Гибралтар - 243,3;

Французская Полинезия - 231,3;

Синт-Мартен - 224,1;

Ливан - 221,4;

Бельгия - 220,5;

Панама - 207,5;

Кабо-Верде - 200,6;

США - 186,3;

Перу - 182,3;

Кувейт - 180,4;

Колумбия - 178,7;

Бразилия - 175,6;

Армения - 171,2;

Великобритания - 163,1;

Исландия - 161,1;

Оман - 156,7;

Ирак - 152,9;

Мальдивы - 151,8;

Парагвай - 151,3;

Люксембург - 147,4;

Белиз - 145,8;

ОАЭ - 142,1;

Палестина - 140,3;

Дания -134,9;

Ливия - 130,7;

Венгрия - 129,1;

Чили - 126,1;

Словакия - 118,6;

Украина - 115,4;

Австрия - 113,6;

Кюрасао - 112,6;

Грузия - 110,7;

Катар - 110,2.

По состоянию на 5 октября в Румынии зафиксировано 137 491 эпизодов заражения COVID – 19. Общее число выздоровевших достигло 108 526 человек.

Количество заражений COVID-19 в Румынии начало расти в начале июля. Уже в конце месяца был превышен порог в 1000 больных за сутки и с тех пор их число не уменьшается.

15 сентября власти страны продлили режим чрезвычайного положения еще на 30 дней. Граждан обязали носить защитные маски в общественных местах и на улицах.

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