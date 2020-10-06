Дело Ефремова: новые иски на три миллиона рублей

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, подали иски к актеру, сообщил адвокат Александр Добровинский.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Гражданские иски о возмещении морального вреда подали трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, каждый из них запросил по 1 миллиону рублей, пишет РИА Новости, цитируя адвоката Александра Добровинского.

По его словам, деньги потерпевшие собираются направить на благотворительность.

"Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счёт благотворительного фонда", - пояснил Добровинский.

Ранее вдова, брат и младший сын скончавшегося в результате ДТП Сергея Захарова заявили гражданские иски к Ефремову на 1 рубль каждый, деньги им выплатили. Добровинский отмечал, что никакую иную компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.

Старший сын погибшего Виталий требовал от Ефремова 7,5 миллионов рублей, однако Пресненский суд принял решение взыскать 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел потерпевшему на стадии следствия.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, которым управлял курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, на это решение подано несколько жалоб, которые будут рассмотрены в рамках одного процесса.

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