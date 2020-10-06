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Молоток судьи и весы Фемиды, тематическое фото.

Дело Ефремова: новые иски на три миллиона рублей

© Depositphotos / JanPietruszka
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201006/31930733/delo-efremova-novye-iski-na-tri-milliona-rubley.html

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, подали иски к актеру, сообщил адвокат Александр Добровинский.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik.  Гражданские иски о возмещении морального вреда подали трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, каждый из них запросил по 1 миллиону рублей, пишет РИА Новости, цитируя адвоката Александра Добровинского.

© Sputnik / Evgeny Biyatov
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По его словам, деньги потерпевшие собираются направить на благотворительность.

"Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счёт благотворительного фонда", - пояснил Добровинский.

Ранее вдова, брат и младший сын скончавшегося в результате ДТП Сергея Захарова заявили гражданские иски к Ефремову на 1 рубль каждый, деньги им выплатили. Добровинский отмечал, что никакую иную компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.

Заседание суда по делу М. Ефремова
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Старший сын погибшего Виталий требовал от Ефремова 7,5 миллионов рублей, однако Пресненский суд принял решение взыскать 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел потерпевшему на стадии следствия.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, которым управлял курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, на это решение подано несколько жалоб, которые будут рассмотрены в рамках одного процесса.

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