"Бэтмена" придется подождать - премьеру фильма вновь перенесли

Премьера новой серии "Человека — летучей мыши», как пишут мировые СМИ, опять перенесена - на этот раз уже на 2022 год.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Премьера нового фильма про Бэтмена вновь перенесена - на этот раз речь идет о весне 2022 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Variety и заявление компании Warner Bros.

Ранее премьерный показ был запланирован на 1 октября 2021 года.

‘The Batman’ Delayed to 2022, ‘Matrix 4’ Release Moves Up https://t.co/6v7zBwjeCU — Variety (@Variety) October 6, 2020

​Однако в марте съемки "Бэтмена" пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. В начале сентября производство возобновили, но съемочный процесс опять встал: исполнитель главной роли Роберт Паттинсон заболел COVID-19.

Перерывы в съемках вынудили компанию перенести дату премьеры с июня на октябрь 2021 года. Теперь речь идет уже о 4 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что перенесена и премьера другого ожидаемого фильма, очередной серии бондианы - No Time To Die.

"Время для фильма сейчас неподходящее", - отметил прессе исполнитель заглавной роли Дэниел Крэйг. Предположительно, лента выйдет в апреле 2021 года.

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