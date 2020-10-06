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Человек в костюме киногероя Бэтмена, тематическое фото.

"Бэтмена" придется подождать - премьеру фильма вновь перенесли

© CC BY-SA 2.0 / Dushan Hanuska / Movie World: Batman
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201006/31932619/batman-pridetsya-podozhdat-premeru-filma-vnov-perenesli.html

Премьера новой серии "Человека — летучей мыши», как пишут мировые СМИ, опять перенесена - на этот раз уже на 2022 год.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Премьера нового фильма про Бэтмена вновь перенесена - на этот раз речь идет о весне 2022 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Variety и заявление компании Warner Bros.

Ранее премьерный показ был запланирован на 1 октября 2021 года.

​Однако в марте съемки "Бэтмена" пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. В начале сентября производство возобновили, но съемочный процесс опять встал: исполнитель главной роли Роберт Паттинсон заболел COVID-19.

Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда в фильме Казино Рояль.
© Photo : Metro-Goldwyn-Mayer, 2006
No Time To Die: вышел клип на заглавную песню новой серии "Бондианы"

Перерывы в съемках вынудили компанию перенести дату премьеры с июня на октябрь 2021 года. Теперь речь идет уже о 4 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что перенесена и премьера другого ожидаемого фильма, очередной серии бондианы - No Time To Die.

"Время для фильма сейчас неподходящее",  - отметил прессе исполнитель заглавной роли Дэниел Крэйг. Предположительно, лента выйдет в апреле 2021 года. 

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