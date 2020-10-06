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Дворец Наций в Женеве.

О Кишиневе - в Женеве: Ион Чебан принимает участие в форуме мэров

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201006/31934648/chisinau-geneva-ion-cheban-prinimaet-uchastie-forum-mar.html

Столичный градоначальник выступит во вторник на пленарном заседании во Дворце наций на Форуме мэров ООН.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан принимает участие в Форуме мэров ООН, организованный Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в Женеве.

"Форум объединяет лидеров крупных городов Европы, Северной Америки, Центральной Азии и Кавказа. Здесь будут обсуждаться необходимые действия и усиление готовности реагирования на чрезвычайные ситуации, последствия стихийных бедствий и изменения климата со стороны органов местного самоуправления", - написал Чебан на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, основное внимание будет уделяться налаживанию партнерских отношений между городами для объединения усилий по достижения целей в области устойчивого развития.

Примар Кишинева Ион Чебан на форуме в Женеве
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Примар Кишинева Ион Чебан на форуме в Женеве.

"Во второй половине дня я выступлю с речью на пленарном заседании во Дворце наций в Женеве, где проходит мероприятие.

Надеюсь, что мы сможем провести прямую трансляцию для всех, кто находится дома. По итогам форума будет принята женевская Декларация мэров", - отметил столичный градоначальник.

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