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Нобелевская премия.

У Нобелевской премии по физике - тоже три лауреата

© CC0 / Pixabay / IsaacFryxelius
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201006/31935961/u-nobelevskoy-premii-po-fizike---tozhe-tri-laureata.html

Отмечены работа по свойствам "черных дыр" в свете Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, а также открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.

​Как уточнили представители Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук, британский физик и математик Пенроуз получил награду за открытие того, что свойства космических объектов — черных дыр — подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, а немецкий астрофизик Генцель и американский астроном Гез — за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики.

Накануне в Стокгольме объявили имена лауреатов в области физиологии или медицины. Завтра станет известно, кто получил Нобелевку по химии. В четверг назовут обладателя премии по литературе, в пятницу — премии мира, а в понедельник, 12 октября, — премии памяти Альфреда Нобеля по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году.

Нобелевская премия.
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или в шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. В этом году сумму каждой Нобелевки увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.

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