Путин о ситуации с COVID-19: угроза не ушла, но мы готовы к любому сценарию

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Угроза коронавируса для России еще не отступила, но есть готовность к любому развитию событий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Уверен, что такие решения всегда найдут понимание и поддержку у вас во всех фракциях Думы", - сказал глава государства.

В то же время Путин поблагодарил российский парламент за напряженную, эффективную работу в условиях эпидемии COVID-19: действовали на опережение, оперативно принимая десятки законов, которых ждали люди.

"Хотел бы отдельно поблагодарить всех вас, все думские фракции, ваших коллег в регионах за напряженную, эффективную работу, в том числе в сложных условиях эпидемии коронавируса. Важно, что законодательный процесс не был нарушен, напротив, действуя на опережение в высшей степени оперативно, парламент принял десятки неотложных законов, которых ждали люди", - подчеркнул Путин во время общения с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.

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