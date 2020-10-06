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Встреча Путина с с руководителями думских фракций. 6 октября 2020.

Путин о ситуации с COVID-19: угроза не ушла, но мы готовы к любому сценарию

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2032)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201006/31936286/putin-o-situatsii-s-covid-19-ugroza-ne-ushla-no-est-gotovnosti-k-lyubomu-stsenariyu.html

Глава российского государства провел во вторник встречу с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Угроза коронавируса для России еще не отступила, но есть готовность к любому развитию событий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Уверен, что такие решения всегда найдут понимание и поддержку у вас во всех фракциях Думы", - сказал глава государства.

В то же время Путин поблагодарил российский парламент за напряженную, эффективную работу в условиях эпидемии COVID-19: действовали на опережение, оперативно принимая десятки законов, которых ждали люди.

Президент РФ В. Путин во время встречи с губернатором Московской области А. Воробьевым.
© Sputnik / Алексей Никольский
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"Хотел бы отдельно поблагодарить всех вас, все думские фракции, ваших коллег в регионах за напряженную, эффективную работу, в том числе в сложных условиях эпидемии коронавируса. Важно, что законодательный процесс не был нарушен, напротив, действуя на опережение в высшей степени оперативно, парламент принял десятки неотложных законов, которых ждали люди", - подчеркнул Путин во время общения с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2032)

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