Instagram начал маркировать аккаунты "подконтрольных государству" СМИ

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В день своего десятилетия Instagram отметил спецметками посты и аккаунты СМИ, которые считает подконтрольными властям, в том числе и РИА Новости. В пресс-службе МИА "Россия сегодня" это назвали двойными стандартами, поскольку западные аналоги под маркировку не попали. Тем не менее работе российской медиагруппы это никак не помешает: "от их отметки нам ни горячо, ни холодно" – отметили в ее пресс-службе.

"Мы не скрываем, что мы гос. СМИ, тем более что соцсеть далеко не первая, кто маркирует нас подобным способом: до них это сделали Twitter и Facebook. Но вопрос про двойные стандарты остаётся открытым: маркировки на контролируемых государством аккаунтах западных СМИ мы не видим. А хотелось бы", - говорится в заявлении.

Специальную метку также получили и нероссийские медиакомпании Redfish, In the Now и Soapbox, но эту маркировку видят только пользователи США. В России у аккаунтов этих компаний нет отметки "подконтрольные государству". Ее также нет у западных государственных СМИ.

На странице техподдержки Instagram поясняет, какими критериями руководствуется, относя СМИ к "подконтрольным государству", утверждая, что проверяет "доступную информацию о владельцах, управляющих, источниках финансирования, а также процессах, которые помогают обеспечивать независимость редакционной политики".

Кроме того, Instagram учитывает специфические для отдельных стран факторы, в том числе свободу слова и утверждает, что финансируемые властями СМИ, которые "служат интересам общества и демонстрируют независимость своей редакционной политики, соответствующую нашему определению, не считаются подконтрольными государству".

При этом кроме общих объяснений такой политики никаких конкретных критериев Instagram не приводит.

Напомним, что с 4 июня американская компания Facebook начала маркировать страницы медиакорпораций, которые контролируются государством. При этом Facebook отказался помечать американские СМИ, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".

В августе компания Twitter также начала маркировать страницы СМИ, которые находятся, по ее мнению, под контролем властей, более того, эти аккаунты были исключены из поисковой выдачи, поэтому найти их без прямой ссылки на страницах соцсети очень трудно.

