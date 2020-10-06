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Участники акции протеста в Бишкеке.

После спикера парламента Киргизии в отставку подал и премьер-министр

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201006/31941528/premer-kirgizii-podal-v-otstavku.html

Заявление Кубатбека Боронова было зачитано на внеочередном заседании парламента, которое проходит в отеле "Достук".  

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Об отставке председателя правительства Киргизии Кубатбека Боронова сообщил новый спикер Жогорку Кенеша (парламента) страны Мыктыбек Абдылдаев, передает Sputnik Киргизия.

Участники акции протеста в Бишкеке, Киргизия.
© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Киргизия: итоги парламентских выборов аннулированы

Как сообщается, заявление Боронова было зачитано на внеочередном заседании парламента, которое проходит в отеле "Достук".  

Ранее на фоне протестов в Киргизии подал в отставку спикер парламента Дастанбек Джумабеков, аналогично поступили губернаторы четырех киргизских областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников. Новым спикером Жогорку Кенеша стал Мыктыбек Абдылдаев.

Парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября, явка составила 56,5%. После обработки бюллетеней с 98% участков стало известно, что в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная политсила) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристское формирование) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные не преодолели барьер в 7%.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Бишкеке протестующие освободили из-под стражи экс-президента Кыргызстана

Сторонники не прошедших в парламент партий 5 октября собрались на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, чтобы выразить свой протест. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Начались столкновения с милицией. 

В ночь с 5 на 6 октября протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Затем двинулись в сторону Государственного комитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

По данным Минздрава республики, в ходе беспорядков пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Есть один погибший.

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