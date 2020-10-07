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Чашка черного кофе. Иллюстративное фото

Ученые назвали полезные свойства кофе

© Fotolia / Ferumov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201007/31925505/uchenye-nazvali-poleznye-svoystva-kofe.html

Наука и время доказали, что умеренное потребление кофе скорее полезно, а не вредно для здоровья, но не каждый сорт обладает полезными свойствами.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Многолетние исследования выявили массу полезных свойств кофе. Среди них диетолог и нутрициолог испанского Центра Хулии Фарре Клаудиа Брассеско отметила увеличение уровня чувствительности к инсулину и улучшение защитного эффекта против сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. А ведь именно из-за этого заболевания еще несколько лет назад многим людям рекомендовали сократить потребление кофе, пишет inosmi.ru.

Приготовление кофе, тематическое фото.
© CC0 / Pixabay / RestaurantAnticaRoma / Coffee
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Также к полезным свойствам следует отнести предотвращение заболеваний печени (в том числе цирроза) и снижение риска возникновения некоторых онкологических заболеваний (рак печени и простаты).

Однако качество, состав и полезные свойства кофе напрямую зависят от сорта, степени обжарки и помола зерна, утверждает Клаудиа Брассеско. В основном два сорта кофе: робуста, содержащий больше кофеина, с интенсивным и горьким вкусом, и арабика, содержащий меньше кофеина, с более сладким и мягким вкусом. Исследования показали, что у арабики больше полезных свойств. Поэтому при выборе сорта, лучше выбрать арабику, даже если кофе будет дороже.

При этом диетолог советует купить кофе в зернах и перемолоть его непосредственно перед употреблением. Специалист поясняет, что в большую часть молотого кофе, который продается в магазинах, добавляют другие ингредиенты, происхождение и вид которых, как правило, не указываются. Но если уж вы решили купить молотый кофе, то лучше выбрать натуральную обжарку.

"Чем слабее степень обжарки, тем больше сохраняется питательных и органолептических свойств, а также биоактивных соединений, благодаря которым вкус напитка становится более мягким, травянистым и сладким", — поясняет диетолог.

Что касается рекомендованного количества кофе, которое можно выпить в день, диетолог отмечает, что безопасным можно считать 100 — 400 мг кофеина в день. С учетом этой рекомендации, каждый сам может определить оптимальное для себя количество кофе, учитывая свое эмоциональное состояние, наличие стресса, качество сна, а также личную переносимость кофеина и общее состояние здоровья.

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