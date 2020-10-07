В России предлагают закрыть международные границы

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Из-за продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом, Общероссийское объединение пассажиров предложило рассмотреть вопрос закрытия внешних границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя организации Ильи Зотова.

При этом эксперт считает, что подобное решение не может быть принято "одним днем". Должен быть принят целый комплекс мер, одной из которых будет как раз закрытие границ, но к такому решительному шагу нужно будет основательно подготовиться. Для начала нужно будет планомерно сокращать число рейсов, а только потом постепенно закрывать границы.

"Нужно, чтобы максимальное количество российских туристов, которые находятся сейчас на отдыхе, в том числе и в Турции, могли быть уведомлены об этом заранее и успели вернуться обратно, пройдя все необходимые процедуры по сдаче ПЦР-теста и уведомлении об этом Роспотребнадзора", - сказал Зотов.

Также председатель Общероссийского объединения пассажиров уверен, число заразившихся будет расти, поскольку, по его информации, пик второй волны COVID-19 будет пройден не ранее чем через примерно два месяца.

Ранее о возможности закрытия границ заявил другой российский чиновник — первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. В то же время в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что ни закрытие границ России, ни ограничение авиасообщения не планируется.

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