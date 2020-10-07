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Пассажиры в аэропорту. Иллюстративное фото

В России предлагают закрыть международные границы

© Sputnik / Igor Russak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201007/31932018/v-russia-predlagayut-zakryt-mezhdunarodnye-granitsy.html

Общероссийское объединение пассажиров предлагает рассмотреть возможность закрытия российских границ. Обеспокоенность вызывает растущее число случаев заражения коронавирусом.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Из-за продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом, Общероссийское объединение пассажиров предложило рассмотреть вопрос закрытия внешних границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя организации Ильи Зотова.

Стоянка в аэропорту. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
В России снова могут закрыть границы из-за COVID-19

При этом эксперт считает, что подобное решение не может быть принято "одним днем". Должен быть принят целый комплекс мер, одной из которых будет как раз закрытие границ, но к такому решительному шагу нужно будет основательно подготовиться. Для начала нужно будет планомерно сокращать число рейсов, а только потом постепенно закрывать границы.

"Нужно, чтобы максимальное количество российских туристов, которые находятся сейчас на отдыхе, в том числе и в Турции, могли быть уведомлены об этом заранее и успели вернуться обратно, пройдя все необходимые процедуры по сдаче ПЦР-теста и уведомлении об этом Роспотребнадзора", - сказал Зотов.

Также председатель Общероссийского объединения пассажиров уверен, число заразившихся будет расти, поскольку, по его информации, пик второй волны COVID-19 будет пройден не ранее чем через примерно два месяца.

Ранее о возможности закрытия границ заявил другой российский чиновник — первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. В то же время в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что ни закрытие границ России, ни ограничение авиасообщения не планируется.

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