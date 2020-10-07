Эксперты рассказали, как не лишиться денег с банковской карты

Все больше людей в Молдове становятся владельцами банковских карт, а после объявления пандемии COVID-19, число карточных платежей выросло в разы. Поэтому очень важно знать, как обезопасить свою карту от мошеннических схем.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В "Российской системе качества" рассказали о правилах использования банковских карт, которые не позволят вам стать жертвой мошенников, сообщает РИА Новости.

Во-первых, карт должно быть несколько, как минимум две. Так вы сможете на одной, "не засвеченной в интернете" хранить деньги, а другие использовать для онлайн-покупок. При этом будет правильным переводить на эту карту только ту сумму, которую вы планируете потратить на покупку.

Следующий важный фактор - лимит на траты по картам, который вы можете установить самостоятельно. Также вы можете ограничить операции с картой в интернете. Тогда, даже если мошенники получат доступ к вашему счету, потратить все средства на покупки онлайн или снять все деньги с карты они не смогут.

В-третьих, не сохраняйте данные ваших карт в интернет-магазинах, вводить их нужно только при покупке. Но перед этим обязательно убедитесь, что сайт не мошеннический, проверьте написание домена и наличие безопасного соединения. Помочь в определении мошеннического сайта может также и антивирусная программа, установленная на вашем компьютере.

В-третьих, не храните и не пересылайте в мессенджерах реквизиты ваших карт, даже в виде фотографий. При необходимости переслать кому-либо данные лучше это сделать частями и в разных каналах.

Также эксперты Роскачества напоминают, что вы можете в случае необходимости пересылать шестнадцатизначный номер карты, но сообщать при этом срок действия и имя, указанное на карте, не рекомендуется, так как есть сайты, на которых этой информации достаточно для проведения оплаты. А вот CVV код на обратной стороне карты и одноразовые пароли из СМС от банка сообщать нельзя никому.

Еще один важный момент — установите СМС-уведомления об операциях по карте. Они позволяют максимально быстро узнать о мошеннических транзакциях и тут же заблокировать карту.

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