Декады преступлений против детей: шокирующий доклад о церкви Англии

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. На протяжении десятилетий церковь Англии не справлялась с защитой детей от сексуальных преступлений и покрывала виновных. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в докладе, составленном независимой группой по расследованию сексуального насилия в отношении детей (IICSA).

В документе приводятся слова руководителя расследования профессора Алексис Джей, которая отмечает: вместо того, чтобы защищать детей от насилия, "церковь создала культуру, в которой виновные могли скрыться, а жертвы сталкивались с барьерами в раскрытии информации, многие из которых так и не смогли преодолеть".

Как отмечается в докладе, с 1940-х годов по 2018 год 390 представителей духовенства или связанных с церковью трастов были причастны к преступлениям на сексуальной почве в отношении детей. Однако весомую часть из них церковь не трактовала как преступления и виновные "получали большую поддержку, чем жертвы".

"Церковь... предпочитала защищать свою собственную репутацию. Она находилась в прямом конфликте с ее назначением обеспечивать заботу и любовь к невинным и уязвимым, так как не принимала всерьез обвинения в ненадлежащем обращении и пренебрегала физическим, эмоциональным и духовным благополучием молодежи, создавая культуру, позволяющим преступникам уходить от ответственности", - говорится в документе.

Также отмечается, что, несмотря на совершенные в прошлом сексуальные преступления против детей, представители духовенства получали новые должности. Один из примеров - дело настоятеля собора Манчестера Роберта Уоддингтона. В 1999 году жалоба на его действия поступила архиепископу Йоркскому Дэвиду Хоупу (сейчас он член палаты лордов), но тогда архиепископ заявил, что Уоддингтон "попросту не может себя так вести".

После публикации доклада церковь Англии принесла извинения за происходившее.

"Доклад шокирует. Несмотря на то, что извинения никогда не сгладят пережитого жертвами, сегодня мы хотим заявить, что нам стыдно за события, которые сделали такие извинения необходимыми. Церковь должна вынести уроки из этого расследования", - говорится в заявлении епископа Хаддерсфилда Джонатана Гиббса, сделанного от имени всей церкви.

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