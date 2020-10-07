Названа максимальная цена на российскую вакцину от коронавируса

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. По словам Артемьева, стоимость вакцины от коронавируса в России не превысит тысячу рублей за дозу. В дальнейшем есть вероятность снижения этой цены, когда появятся данные из референтных стран, которые участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве вакцины.

"Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, но позднее, когда появятся данные о ценах из референтных стран, она может снизиться". - отметил Артемьев.

Также глава ФАС отметил, что сейчас вакцина выпускается относительно маленькими партиями, что существенно влияет на цену. Для расширения производства, которое позволит снизить стоимость, фармацевтическим компаниям понадобится капитал.

В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19, "Спутник V". Она была разработана специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ.

В конце сентября появилась вторая, созданная в России вакцина против коронавируса. Разработчиком её является Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который и запатентовал вакцину под названием «ЭпиВакКорона».

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