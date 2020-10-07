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Вид на Венецию с террасы Фондако деи Тедески.

Венеция под защитой: новые шлюзы выдержали проверку непогодой

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201007/31947865/venice-pod-zaschitoy-novye-shlyuzy-vyderzhali-proverku-nepogodoy.html

В самом романтическом городе Италии проверку на прочность прошла новая система шлюзов: она впервые защитила Венецию от наводнения.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Новые шлюзы, призванные защитить Венецию от наводнения, прошли испытания, пишет РИА Новости со ссылкой на Travel and Leisure.

​"Высокая вода", уровень которой может превышать 80 сантиметров, затопляет улицы города каждый год. Так, в 2019-м вода поднялась на полтора метра над уровнем моря, сильно пострадали достопримечательности Венеции, в том числе  базилика Сан-Марко.

В нынешнем году в городе установили 78 барьеров, это избавило Венецию от наводнения. Как сообщил сотрудник центра прогнозов и мониторинга приливов Альвизе Папа, "на площади Сан-Марко не было даже лужи".

Летом шлюзы проходили неоднократную проверку, а в минувшие субботу и воскресенье испытания конструкциям устроила погода. Проект строительства блоков планируется завершить в декабре 2021 года. После этого их активируют всякий раз, когда подъем воды превысит метровую отметку.  

У новой системы, однако, есть и критики. Они полагают, что шлюзы Венецию от наводнений не спасут, так как уровень воды будет расти, учитывая  изменения климата. Повышение уровня воды спровоцирует процесс, когда затворы будут активироваться на 150 или более дней в году, и Венецианская лагуна рискует в этом случае превратиться в болото.

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