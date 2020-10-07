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Страница социальной сети Instagram на экране смартфона.

Не надо "грязи": Instagram объявил войну оскорблениям

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201007/31950091/ne-nado-brani-instagram-obyavil-voynu-oskorbleniyam.html

Популярное приложение Instagram объявило, что отныне собирается бороться с бранью и нападками в соцсетях.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Приложение Instagram, принадлежащее Facebook, объявило, что будет "прятать" негативные комментарии к постам, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте компании.

Социальная сеть Instagram
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Мера призвана свести к нулю случаи оскорблений и издевательств в социальной сети. Как сообщается, удаляться скрытые сообщения не будут.

"Из исследований мы знаем, что, несмотря на то, что люди не ходят подвергаться воздействию негативных комментариев, они выступают за большую прозрачность в вопросе о том, какие комментарии скрываются. Чтобы увидеть (эти – ред.) комментарии, вы можете нажать "посмотреть скрытые комментарии", - отмечает Instagram.

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В рамках политики по уменьшению уровня агрессии Instagram планирует также ввести дополнительное предупреждение для пользователей, которые часто предпринимают попытки разместить потенциально оскорбительные комментарии. Перед публикацией таких постов автор увидит всплывающее сообщение: "это может нарушать правила" соцсети. Кроме того, в том же сообщении Instagram предупредит пользователя, что его комментарий может быть скрыт.

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