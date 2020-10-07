Нобелевка по химии: две исследовательницы получили ее за метод редактирования генома

Сегодня ученые со всего мира используют технологию CRISPR/Cas9 для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Нобелевскую премию по химии за 2020 год получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне, разработавшие технологию редактирования генома CRISPR/Cas9, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Французский микробиолог Шарпантье, работающая сейчас в Германии, и ее коллега, американский биохимик Дженнифер Дудне (Университет Беркли в Калифорнии), несколько лет назад открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов. Его и удалось применить для сверхточного редактирования геномов различных организмов. Сегодня ученые со всего мира используют "геномный редактор" для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.

"Метод CRISPR/Cas9 произвел революцию в молекулярных науках, открыл новые возможности для селекции растений, внес свой вклад в инновационные методы лечения рака и может воплотить мечту об излечении унаследованных болезней", — подчеркнули представители Нобелевского комитета.

Шарпантье и Дудне на протяжении последних лет регулярно упоминали в числе главных кандидатов на Нобелевскую премию.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

​В понедельник и вторник Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, а также физики. Завтра станет известно, кто получил Нобелевку по литературе, а в пятницу назовут обладателя премии мира. Завершится нобелевская неделя уже 12 октября — премией по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году в память об Альфреде Нобеле.

Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.

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