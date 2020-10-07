15:47 07 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.90
  • USD16.89
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Нобелевская премия.

Нобелевка по химии: две исследовательницы получили ее за метод редактирования генома

© Depositphotos / Venommax8.gmail.com
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/18/31787032.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201007/31951429/nobelevka-po-khimii-dve-issledovatelnitsy-poluchili-ee-za-metod-redaktirovaniya-genoma.html

Сегодня ученые со всего мира используют технологию CRISPR/Cas9 для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Нобелевскую премию по химии за 2020 год получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне, разработавшие технологию редактирования генома CRISPR/Cas9, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Нобелевская премия.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Первые нобелеаты-2020: присуждена премия по медицине

Французский микробиолог Шарпантье, работающая сейчас в Германии, и ее коллега, американский биохимик Дженнифер Дудне (Университет Беркли в Калифорнии), несколько лет назад открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов. Его и удалось применить для сверхточного редактирования геномов различных организмов. Сегодня ученые со всего мира используют "геномный редактор" для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.

"Метод CRISPR/Cas9 произвел революцию в молекулярных науках, открыл новые возможности для селекции растений, внес свой вклад в инновационные методы лечения рака и может воплотить мечту об излечении унаследованных болезней", — подчеркнули представители Нобелевского комитета.

Шарпантье и Дудне на протяжении последних лет регулярно упоминали в числе главных кандидатов на Нобелевскую премию.

​В понедельник и вторник Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, а также физики. Завтра станет известно, кто получил Нобелевку по литературе, а в пятницу назовут обладателя премии мира. Завершится нобелевская неделя уже 12 октября — премией по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году в память об Альфреде Нобеле.

Нобелевская премия.
© CC0 / Pixabay / IsaacFryxelius
У Нобелевской премии по физике - тоже три лауреата

Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Нобелевская премия, возврат на прежний уровень: по миллиону каждому лауреату


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху
Зачем художник выбросил 29 тонн моркови на лондонскую улицу?
Зачем художник вывалил 29 тонн моркови на лондонскую улицу?
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться