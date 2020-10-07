15:47 07 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.90
  • USD16.89
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Вакцина против новой коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи.

"Спутник V": когда поступят данные об эффективности вакцины

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2037)
29 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31769289.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201007/31951976/sputnik-V-kogda-postupyat-dannye-ob-effektivnosti-vaktsiny.html

Специалисты центра Гамалеи назвали сроки, когда поступит информация об эффективности российской вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Первые подтверждающие эффективность вакцины "Спутник V" лабораторные результаты можно ожидать в начале ноября, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, прививку двух компонентов российского препарата против коронавируса получили уже примерно 450 человек, в начале ноября у них возьмут анализ крови.

"То есть в начале ноября мы будем иметь первые лабораторные тесты, на основании которых можно говорить об эффективности",- проинформировал Гинцбург.
Первая в мире вакцина от коронавируса.
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
"Спутник V": первая партия вакцины поставлена в Белоруссию

Данных о заболевших коронавирусом после прививки пока не поступало, отметил он. 

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, производят вакцину совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название "Спутник V", он предполагает введение двух компонентов препарата с трехнедельным перерывом.

Вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?>>>

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября,  первые участники получили прививку 9 сентября. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо: это нужно для проверки эффективности вакцины.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2037)

По теме

Насколько опасна вакцина: США требуют ответа, Европа считает барыши


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху
Зачем художник выбросил 29 тонн моркови на лондонскую улицу?
Зачем художник вывалил 29 тонн моркови на лондонскую улицу?
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться