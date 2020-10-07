"Спутник V": когда поступят данные об эффективности вакцины

Специалисты центра Гамалеи назвали сроки, когда поступит информация об эффективности российской вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Первые подтверждающие эффективность вакцины "Спутник V" лабораторные результаты можно ожидать в начале ноября, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, прививку двух компонентов российского препарата против коронавируса получили уже примерно 450 человек, в начале ноября у них возьмут анализ крови.

"То есть в начале ноября мы будем иметь первые лабораторные тесты, на основании которых можно говорить об эффективности",- проинформировал Гинцбург. © Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи "Спутник V": первая партия вакцины поставлена в Белоруссию

Данных о заболевших коронавирусом после прививки пока не поступало, отметил он.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, производят вакцину совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название "Спутник V", он предполагает введение двух компонентов препарата с трехнедельным перерывом.

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Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, первые участники получили прививку 9 сентября. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо: это нужно для проверки эффективности вакцины.

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