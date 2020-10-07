00:02 08 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.90
  • USD16.89
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве.

Время COVID-19: ВОЗ о том, как жить в эпоху пандемии

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2041)
6210
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201007/31952686/vremya-covid-19-who-rasskazala-kak-zhit-v-epokhu-pandemii.html

Во Всемирной организации здравоохранения выступили за введение ограничений по коронавирусу, однако призвали научиться "сосуществовать" с ним.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Пришло время научиться жить с коронавирусом, при этом - стремиться сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости нужно вводить различные ограничения. Об этом РИА Новости заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Отделение интенсивной терапии в одной из больниц Бухареста
© Photo : Facebook / Gabriela Firea
В ВОЗ объяснили, почему в Европе ухудшилась ситуация с COVID-19

"В последние недели мы наблюдаем быстрый рост числа случаев не только в России, но в целом в Европейском регионе ВОЗ. Ранее вирус был вытеснен в Европе за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию", - сказала она.

По словам представителя ВОЗ, введение ограничений разного уровня остается самым оперативным способом добиться "выравнивания" числа случаев, когда оно стремительно растет и угрожает госпитальным учреждениям перегрузкой.

Владислав Жемчугов.
© Foto: из архива Жемчугова
Жемчугов: число заболевших коронавирусом - значительно выше
Местные эпидемиологические, медицинские и политические органы власти лучше всего могут оценить ситуацию и принять меры. Они действуют сообща и принимают во внимание информацию, полученную от всех заинтересованных сторон: населения, медработников, бизнеса. ВОЗ обязательно внесет свой вклад и предложит рекомендации, отметила Вуйнович.

Вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 ВОЗ объявила пандемией 11 марта. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 35 миллионов случаев заражения, более одного миллиона человек скончались.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2041)

По теме

Два миллиона смертей: прогноз ВОЗ на период до начала вакцинации от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху
Чем Молдове выгоден статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Молдова и ЕАЭС: каковы перспективные сферы сотрудничества между сторонами
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться