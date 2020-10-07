Время COVID-19: ВОЗ о том, как жить в эпоху пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения выступили за введение ограничений по коронавирусу, однако призвали научиться "сосуществовать" с ним.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Пришло время научиться жить с коронавирусом, при этом - стремиться сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости нужно вводить различные ограничения. Об этом РИА Новости заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

"В последние недели мы наблюдаем быстрый рост числа случаев не только в России, но в целом в Европейском регионе ВОЗ. Ранее вирус был вытеснен в Европе за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию", - сказала она.

По словам представителя ВОЗ, введение ограничений разного уровня остается самым оперативным способом добиться "выравнивания" числа случаев, когда оно стремительно растет и угрожает госпитальным учреждениям перегрузкой.

Местные эпидемиологические, медицинские и политические органы власти лучше всего могут оценить ситуацию и принять меры. Они действуют сообща и принимают во внимание информацию, полученную от всех заинтересованных сторон: населения, медработников, бизнеса. ВОЗ обязательно внесет свой вклад и предложит рекомендации, отметила Вуйнович.

Вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 ВОЗ объявила пандемией 11 марта. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 35 миллионов случаев заражения, более одного миллиона человек скончались.

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