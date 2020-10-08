Какие продукты нельзя употреблять при приеме антибиотиков

Павлова подчеркнула, что разнообразить свой рацион можно кисломолочными продуктами, такими как йогурты, простокваша, кефир. Главное – эти продукты должны быть без ягод и других добавок.
Также врач посоветовала на время лечения отказаться от сладких фруктов — например, бананов. Намного полезнее будет увеличить потребление растительной клетчатки, а именно овощей — капусты, салата и т. д.
Кроме того, эндокринолог посоветовала обратить внимание на пищу, содержащую метионин. По словам врача, эта аминокислота содержится в красной икре, кальмарах, рыбе (например, скумбрии, минтае, судаке, щуке и горбуше), яйцах, твороге, сыре, чечевице и некоторых видах орехов. Также метионин можно получить из мяса — баранины, говядины и курятины.
Ну а самое главное и самое простое правило, которого стоит придерживаться во время приема курса антибиотиков — пить много воды. По словам Павловой, взрослому человеку рекомендовано выпивать не менее полутора литров в сутки.
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Начну с самого простого: пейте больше воды. Это самый лучший детоксикант. Если воды в организме мало, вредные продукты деятельности антибиотиков будут отравлять ваше тело не хуже самой болезни, с которой антибиотики борются. Сколько воды нужно? Ну полтора литра в день на человека это как минимум. ⠀ Ешьте кисломолочные продукты. Илья Мечников совершенно заслуженно получил нобелевскую премию за открытие полезных свойств кисломолочных продуктов, потому как они благоприятно влияют на поддержание или восстановление баланса полезных и «вредных» (патогенных или условно патогенных) видов микроорганизмов в нашем кишечнике. ⠀ Можно есть йогурты (без ягод, варенья и прочих добавок), простоквашу, кефир, мацони и прочее. ⠀ Кроме того, принципиально важно употреблять достаточное количество растительной клетчатки. Ежедневно человек должен употреблять не менее 400 гр в сутки, а лучше 600 г овощей — капусты, салата и т. д. Клетчатку надо тщательно пережевывать, идеально 33 раза каждый кусок. Так человек получает значительно больше пользы из еды и наедается меньшим количеством. Но понимаю, как это сложно на деле). ⠀ На время курса терапии не употребляйте сладких фруктов типа бананов. ⠀ Из пищи лучше исключить то, что тяжело переваривается, чтобы не нагружать лишний раз печень: жирные, жареные, маринованные, соленые продукты, копчёности, колбасы, майонезы и прочие соусы, натуральные фруктово-ягодные соки. Это лучше никогда не употреблять). И лучше ограничить лук-чеснок. ⠀ Очень хорошо употреблять продукты, содержащие аминокислоту метионин. Эта аминокислота является субстратом для органического и биохимического восстановления печени. Она есть в следующих продуктах: икра красная, ставрида, скумбрия, минтай, судак, щука, горбуша, кальмар, соя, чечевица, миндаль, фисташки, арахис, грецкий, фундук, кунжут, сыры, творог нежирный, индейка, мясо цыплят, курятина, в яйцах, говядина, баранина. Больше всего метионина в яичном порошке, а меньше всего в крупах, но он там есть). ⠀ И традиционно предупреждаю: антибиотики должен назначать врач.
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