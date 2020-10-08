Какие продукты нельзя употреблять при приеме антибиотиков

Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова поделилась со своими подписчиками в Instagram информацией о том, какие продукты лучше употреблять во время приема антибиотиков.

Павлова подчеркнула, что разнообразить свой рацион можно кисломолочными продуктами, такими как йогурты, простокваша, кефир. Главное – эти продукты должны быть без ягод и других добавок.

"Из пищи лучше исключить то, что тяжело переваривается, чтобы не нагружать лишний раз печень: жирные, жареные, маринованные, соленые продукты, копчености, колбасы, майонезы и прочие соусы, натуральные фруктово-ягодные соки", — написала она.

Также врач посоветовала на время лечения отказаться от сладких фруктов — например, бананов. Намного полезнее будет увеличить потребление растительной клетчатки, а именно овощей — капусты, салата и т. д.

Кроме того, эндокринолог посоветовала обратить внимание на пищу, содержащую метионин. По словам врача, эта аминокислота содержится в красной икре, кальмарах, рыбе (например, скумбрии, минтае, судаке, щуке и горбуше), яйцах, твороге, сыре, чечевице и некоторых видах орехов. Также метионин можно получить из мяса — баранины, говядины и курятины.

Ну а самое главное и самое простое правило, которого стоит придерживаться во время приема курса антибиотиков — пить много воды. По словам Павловой, взрослому человеку рекомендовано выпивать не менее полутора литров в сутки.

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