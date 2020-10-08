Российские депутаты: нужны возрастные ограничения на песни рэперов

Сейчас даже самым маленьким детям в социальных сетях на видеоплощадках в интернете доступно творчество рэп-исполнителей. Их тексты зачастую провокационны и содержат много ненормативной лексики, что вызывает обеспокоенность родителей.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. предложением установить возрастные ограничения на песни и клипы современных исполнителей, в частности, рэп-звезд выступила Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

В беседе с РИА Новости она пояснила, что такое предложение было составлено на основе многочисленных жалоб от родителей на отсутствие маркировок и ограничений на музыкальные произведения, в которых поют о сексе, запрещенных веществах и чрезмерной трате денег.

"Их открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других рэперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений", - заметила Вторыгина.

Родителям, которые большую часть дня проводят на работе, сложно проконтролировать, что именно смотрит и слушает ребенок. Ну а по возвращении с работы, они слышат от детей различные фразы провокационного характера, которые те повторяют за своими кумирами.

В связи с этим депутат ГД предлагает "срочно прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, а в интернете ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег".

"Такие ресурсы, как социальные сети и Youtube, еще на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения, и исходя из этого формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя", - считает Вторыгина.

Депутат Госдумы настроена решительно и "готова пойти на все, чтобы дети росли, не впитывая подобные тексты".

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