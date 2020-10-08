Пока все спали: кого нет в Турции, США сокращают войска, Семенович без одежды

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Главным направлением для желающих отдохнуть жителей Молдовы по-прежнему остается Турция.
И отдельным приятным бонусом для наших туристов станет снижение цен на самые популярные отели и услуги. Эксперты в сфере туризма и те, кто уже успел отдохнуть за границей, говорят о том, что цены на все услуги и музеи в сравнении с прошлым годом снизились на 20-30%.
Например, в турецкой Каппадокии снизилась стоимость главного туристического аттракциона — полета на воздушном шаре. В отсутствии традиционных для этого региона китайских и британских путешественников, резко упала загрузка отелей и спрос на экскурсии.
"Чтобы привлечь туристов, местные компании снижают цены на полеты, улучшают качество экскурсий по подземному городу, стремятся показывать гостям новые локации", – сообщили в пресс-службе крупного туроператора, сообщает РИА Новости.
Кроме того, исчезли повсеместные очереди и толпы шумных путешественников. Так что теперь можно насладиться практически эксклюзивным отдыхом.
Сокращение неизбежно
Президент Дональд Трамп США хочет сократить военный контингент американских военных в Афганистане к началу 2021 года, заявил его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Американский военный контингент в Афганистане будет в ближайшее время сокращен до 2,5 тысячи человек", - уточнил О'Брайен.
В сентябре Трамп заявил, что численность американских военных в Афганистане в скором времени сократится до 4 тыс., а в Ираке — до 2 тыс. военнослужащих.
В середине июля Пентагон объявил о завершении первого этапа вывода американских войск из Афганистана, в рамках которого США сократили число военнослужащих в этой стране до 8,6 тыс.
Совет вхолостую
Российская певица Анна Семенович, у которой недавно был выявлен COVID-19, разместила в Instagram снимок, где она изображена принимающей ванну. В посте Семенович поблагодарила своих поклонников за слова поддержки. Но не всем подписчикам аккаунта артистки пришлось по душе ее "обнаженное фото". А многим не понравился и сам выбор места для фотосессии.
"Да уже скоро, фото и в туалете будете делать, на всю страну, зачем вам это, вы ведь адекватная мадам" - написал кто-то. Впрочем, Семенович не стала отбиваться. А последовательно расписала, чем полезна ванна с солью.
Певица, правда, уверена, что теплые и горячие водные процедуры помогут избавиться от ковида.
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Любимые, спасибо вам большое за поддержку 🙏🏼 Я чувствую вашу силу и любовь, и мне стало гораздо легче✊🏼 Сегодня даже хватило сил, принять мою любимую ванну с солью!!! Какое это удовольствие 🙏🏼 Кстати , ванная с солью поднимает иммунитет и очень полезна для суставов 👍🏼 Я начала изучать вопрос ,от чего зависит степень тяжести ковид 19 , прочитала много научных статей и поговорила с разными врачами , и вот какой вывод я сделала 👇🏼 1- От вирусной нагрузки. Поясню: врачи, работающие в красных зонах болели тяжелее, что связали с постоянной встречей с вирусом в высокой концентрации. 2-Ученые нашли зависимость между тяжестью заболевания у тех, кто испытывал дефицит витамина Д и тех, кто принимал его постоянно в профилактических дозах. Это же касается и цинка.🍀 3-Т.к.сама коронавирусная инфекция запускает ряд процессов, способствующих сгущению крови, люди, которые имеют склонность к ,<густой крови >,болеют тяжелее. И наоборот, пациенты, которые по ряду причин находятся на постоянной антикоагулянтной терапии-болеют легче. Но самостоятельно делать такую терапию нельзя, только после консультации с доктором! Любимые, для профилактики , сейчас особенно усердно принимайте витамин Д, цинк и витамин С ✊🏼 Ваш иммунитет должен быть сильным ! Следите за вкусовыми рецепторами и обонянием , если вы перестаёте чувствовать запах, это первый признак заболевания . У меня была головная боль и очень воспалённые глаза, не могла переносить яркий свет. Следите за собой и будьте здоровы 🙏🏼 Мы победим эту заразу ✊🏼 Люблю вас и желаю отличного вечера ❤️ #covid_19 #симптомы #вирусуходи #здоровье #ванна #красиваядевушка #глаза #анясеменович #всебудетхорошо #позитив
"Следите за вкусовыми рецепторами и обонянием, если вы перестаете чувствовать запах, это первый признак заболевания. У меня была головная боль и очень воспаленные глаза, не могла переносить яркий свет", — пишет Семенович.
Также она посоветовала обращаться к врачу и пить некоторые витамины, а напоследок пожелала всем здоровья. Но и тут экс-участнице группы "Блестящие" сделали замечания.
"При вашей болезни ванные процедуры категорически запрещены" - возмутились подписчики.
"Вы понимаете, что последствия могут быть плачевные? Вы не врач, чтоб это рекомендовать", - заметили другие.