Пока все спали: кого нет в Турции, США сокращают войска, Семенович без одежды

Туристические компании возвращаются к простоте, Дональд Трамп решил сократить число военных в Афганистане, а певица Анна Семенович объяснила в Instagram, почему лечится от COVID-19 в ванной.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Главным направлением для желающих отдохнуть жителей Молдовы по-прежнему остается Турция.

И отдельным приятным бонусом для наших туристов станет снижение цен на самые популярные отели и услуги. Эксперты в сфере туризма и те, кто уже успел отдохнуть за границей, говорят о том, что цены на все услуги и музеи в сравнении с прошлым годом снизились на 20-30%.

Например, в турецкой Каппадокии снизилась стоимость главного туристического аттракциона — полета на воздушном шаре. В отсутствии традиционных для этого региона китайских и британских путешественников, резко упала загрузка отелей и спрос на экскурсии.

"Чтобы привлечь туристов, местные компании снижают цены на полеты, улучшают качество экскурсий по подземному городу, стремятся показывать гостям новые локации", – сообщили в пресс-службе крупного туроператора, сообщает РИА Новости.

Кроме того, исчезли повсеместные очереди и толпы шумных путешественников. Так что теперь можно насладиться практически эксклюзивным отдыхом.

Сокращение неизбежно

Президент Дональд Трамп США хочет сократить военный контингент американских военных в Афганистане к началу 2021 года, заявил его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Американский военный контингент в Афганистане будет в ближайшее время сокращен до 2,5 тысячи человек", - уточнил О'Брайен.

В сентябре Трамп заявил, что численность американских военных в Афганистане в скором времени сократится до 4 тыс., а в Ираке — до 2 тыс. военнослужащих.

В середине июля Пентагон объявил о завершении первого этапа вывода американских войск из Афганистана, в рамках которого США сократили число военнослужащих в этой стране до 8,6 тыс.

Совет вхолостую

Российская певица Анна Семенович, у которой недавно был выявлен COVID-19, разместила в Instagram снимок, где она изображена принимающей ванну. В посте Семенович поблагодарила своих поклонников за слова поддержки. Но не всем подписчикам аккаунта артистки пришлось по душе ее "обнаженное фото". А многим не понравился и сам выбор места для фотосессии.

"Да уже скоро, фото и в туалете будете делать, на всю страну, зачем вам это, вы ведь адекватная мадам" - написал кто-то. Впрочем, Семенович не стала отбиваться. А последовательно расписала, чем полезна ванна с солью.

Певица, правда, уверена, что теплые и горячие водные процедуры помогут избавиться от ковида.

"Следите за вкусовыми рецепторами и обонянием, если вы перестаете чувствовать запах, это первый признак заболевания. У меня была головная боль и очень воспаленные глаза, не могла переносить яркий свет", — пишет Семенович.

Также она посоветовала обращаться к врачу и пить некоторые витамины, а напоследок пожелала всем здоровья. Но и тут экс-участнице группы "Блестящие" сделали замечания.

"При вашей болезни ванные процедуры категорически запрещены" - возмутились подписчики.

"Вы понимаете, что последствия могут быть плачевные? Вы не врач, чтоб это рекомендовать", - заметили другие.