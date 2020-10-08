Италия продлила ЧП в связи с COVID-19: что надо знать гражданам Молдовы

На территории Италии по-прежнему действуют меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Одна из них - обязательное ношение защитных масок, в том числе на открытых площадках. За несоблюдение масочного режима можно получить штраф до 1000 евро.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Итальянские власти продлили чрезвычайное положение в связи с COVID-19 до 31 января 2021 года. Согласно тому же решению, до 15 октября продлены все защитные меры против коронавируса, в том числе ограничения на путешествия в Италию, которые были введены в сентябре. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в этой стране.

"Кроме того, итальянское правительство постановило носить в обязательном порядке защитные маски на территории всей страны, в том числе на открытом пространстве", - подчеркнули в дипмиссии.

граждане государств-членов ЕС, стран Шенгенской зоны, у которых есть прописка или вид на жительство в Италии. Они могут въехать в страну, но при этом им необходимо в обязательном порядке соблюдать 14-дневный карантин;

члены семей граждан ЕС, стран Шенгенской зоны, проживающих в Италии. Им также необходимо в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней;

экипаж и персонал транспортных средств;

должностные лица и агенты Евросоюза или международных организаций, дипломатические агенты, административный и технический персонал дипломатических представительств, консульские сотрудники, военный, итальянский и иностранный персонал при исполнении своих обязанностей.

"Транзит Италии разрешен для тех, кто возвращается в родную страну", - сказано в сообщении консульства.

В молдавском консульстве в Милане пояснили, что согласно решению итальянских властей, остается в силе запрет на въезд в Италию граждан, которые за последние 14 дней посещали или проезжали транзитом следующие страны: Молдова, Армения, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чили, Кувейт, Северная Македония, Оман, Панама, Перу, Доминиканская Республика, Косово, Черногория, Сербия и Колумбия. Однако есть и исключения:

На территории Италии, как сообщили в консульстве, за несоблюдение масочного режима можно получить штраф от 400 до 1000 евро.

Для граждан, которые пребывают из Греции, Мальты, Испании, Нидерландов, Великобритании, Бельгии и французских регионов Овернь - Рона - Альпы, Корсика, О-де-Франс, Иль-де-Франс (включает и столицу Париж), Новая Аквитания, Окситания, Прованс - Альпы - Лазурный Берег, остается в силе обязательным требование сдать за 72 часа до приезда в Италию молекулярный тест на коронавирус или тест на антиген, либо же пройти экспресс-тест по прибытии в это государство или в течение 48 часов с момента въезда в страну.

Полезные контакты в Италии:

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