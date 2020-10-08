Опасность растет: мир может быстрее столкнуться с агрессивностью нового патогена

Слишком частое и бесконтрольное использование антибиотиков, особенно на фоне пандемию коронавируса, может привести к новой глобальной угрозе.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Жертвами особо устойчивого вида бактерии ежегодно становятся 700 тысяч человек по всему миру, цитирует РИА Новости издание Science Alert.

Всемирная организация здравоохранения допускает, что число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть десяти миллионов уже через 30 лет - к 2050 году.

Ученые говорят: очень сложно, а иногда и невозможно стало лечить многие бактериальные инфекции. В их числе - штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы. Причина проста - слишком частое и бесконтрольное использование антибиотиков, в том числе в сфере животноводства.

На этом фоне, а также учитывая пандемию коронавируса, "мир может быстрее столкнуться с агрессивностью нового патогенного организма", отмечает профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди.

"В отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается", – отмечает она.

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день пандемия коронавируса унесла жизни более миллиона человек.

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