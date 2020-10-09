Сплю не могу: о чем говорит дневная сонливость

Если, проспав ночью положенные восемь часов, вы и днем хотите прикорнуть, наверняка налицо гиперсомния - что это и как с ней быть, рассказывают эксперты.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Причины необъяснимой дневной сонливости разъяснил в эфире одного из российских телеканалов заслуженный врач, президент российского общества сомнологов Роман Бузунов, пишет РИА Новости.

Он говорил о распространенной ситуации, когда днем тянет в сон даже если ночью удалось полноценно выспаться. Такое состояние специалисты называют гиперсомнией.

Роман Бузунов рассказал, что сонливость днем может возникать у тех, кто храпит ночью. В этом случае может идти речь о синдроме абструктивного апноэ сна. "Такое состояние характеризуется кратковременной остановкой дыхания на десять секунд и приводит к тому, что у человека из-за нехватки кислорода "просыпается" мозг", пишет агентство.

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Гиперсомния и плохое самочувствие днем в целом могут быть вызваны нехваткой витаминов D и B и недостатком железа, отмечает специалист. Ухудшает качество отдыха и становится причиной сонливости днем не только храп, но и синсиндром беспокойных ног, при котором человек постоянно шевелит конечностями во время сна.

Чтобы вернуть себе здоровый сон, храпунам нужно обязательно проконсультироваться со специалистом-сомнологом. Особенно если симптомы дневной сонливости не проходят три месяца и более.

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