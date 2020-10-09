Какую ошибку мы допускаем при варке картофеля

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Даже при выполнении такой простой операции как варка картофеля, многие допускают "вопиющую" ошибку, пишет польский портал Wirtualna Polska.

Большинство из нас кладет картофель в холодную воду, поэтому при варке он теряет большую часть полезных веществ. Более правильным будет класть сырой картофель в кипящую воду, и только после этого ее нужно солить. В таком случае картофель станет мягким, и питательные вещества сохранятся в продукте, советует автор материала.

Если вам нужно отварить молодой картофель, тщательно вымойте и очистите его, опустите в кипяток и варите на среднем огне 15-20 минут. Старый картофель лучше всего варить в мундире, потому что все питательные вещества находятся прямо под кожурой. Если вам все-таки нужно его очистить, срезать кожуру следует как можно тоньше. Ну а если вы решили сделать пюре, картошку можно нарезать на небольшие куски, чтобы сократить время варки.

В воду, в которой варится картошка, можно добавить молоко (в пропорции 1 стакан на литр воды), сливочное масло и лук, тогда овощ станет еще вкуснее.

Картофель — прекрасный источник витамина C, отмечает автор публикации. Всего одного клубня будет достаточно, чтобы покрыть четверть суточной потребности в этом витамине. Кроме того, употребляя картофель, человек получает магний, кальций, железо, марганец, йод, натрий, серу.

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