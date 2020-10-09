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Президент США Дональд Трамп в защитной маске

Президент США решил еще раз сдать тест на COVID-19

© AFP 2020 / Doug Mills / POOL
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201009/31972904/reshil-eshche-raz-sdat-test-na-covid-19.html

Личный врач президента США Дональда Трампа сообщил журналистам, что у него не наблюдается признаков прогрессирующего заболевания.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что планирует сдать анализ на COVID-19 в пятницу и узнать, вновь ли он заразен.

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© Photo : Московский педагогический государственный университет
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"Тест будет, вероятно, завтра... Нет причины все время тестироваться", -  сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Ранее врач Трампа Шон Конли заявил, что в субботу Трамп может возобновить публичные мероприятия, так как это будет 10-й день с того момента, когда он заболел коронавирусом. Трамп провел в больнице три дня и выписался в понедельник.

"Суббота будет десятым днем со времени диагноза в (прошлый) четверг... Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время", - говорится в меморандуме Конли, который распространил Белый дом.

Кроме того, Конли подчеркнул, что у Трампа не наблюдается признаков прогрессирующего заболевания. "Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра", - резюмировал Конли.

Врач также распространил жизненные показатели Трампа: пульс 69 ударов в минуту, давление 127 на 81, частота дыхания 15-17 вдохов в минуту, сатурация крови кислородом 96-98%. Все эти показатели в норме, отмечают в Белом доме.

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