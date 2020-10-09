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Врач и пациент в отделении реанимации больницы Св. Георгия в Санкт-Петербурге.

Вирусолог назвал причину смертности от COVID-19

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2049)
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/07/31949913.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201009/31975329/virusolog-nazval-prichinu-smertnosti-ot-covid-19.html

Смертность от коронавируса связана исключительно с возрастом больных, утверждает ведущий вирусолог Германии.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Исключительно с возрастом больных связывает смертность от COVID-19 ведущий вирусолог ФРГ, глава института вирусологии клиники Charite Кристиан Дорстен. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, пишет РИА Новости.  

"Сложно сейчас сказать что-то новое. Вирус остается тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обостренными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших... остается почти постоянным и зависит прежде всего от возраста населения", - заявил он.
Николай Малышев.
© Sputnik
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Кристиан Дорстен полагает, что этим фактором объясняется, например, более низкая смертность от коронавируса в странах Африки. "Население этих стран просто гораздо моложе, чем наше. Наше население довольно старое, старше, чем в среднем в США. И смертность от инфекции является параметром... тяжести заболевания, мы должны исходить из цифр в зоне 1% или даже больше по Германии", - уточняет эксперт.

С начала пандемии коронавируса, объявленной ВОЗ 11 марта, по данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире от осложнений, вызванных COVID-19, скончались более миллиона человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2049)

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