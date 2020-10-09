Могут потребоваться новые меры: Кремль о росте случаев COVID-19 в России

За последние сутки в стране выявили 12 126 новых инфицированных, это рекорд — больше чем на пике в мае.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Если количество заболевших COVID-19 в России будет расти, могут потребоваться новые меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Но каких именно — сейчас я вам не могу сказать", — добавил он.

За последние сутки в стране выявили 12 126 новых инфицированных, это рекорд — больше чем на пике в мае. Общее число выросло до 1 272 238, погибли больше 22 тысяч человек, выздоровели свыше миллиона.

Самая сложная обстановка в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Кроме того, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку. Горожан призвали строго соблюдать масочный и перчаточный режимы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova