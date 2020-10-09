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Дмитрий Песков.

Могут потребоваться новые меры: Кремль о росте случаев COVID-19 в России

© Sputnik / Sergey Guneev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2055)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201009/31977071/mogut-potrebovatsya-novye-mery-kremlin-o-roste-sluchaev-covid-19-v-russia.html

За последние сутки в стране выявили 12 126 новых инфицированных, это рекорд — больше чем на пике в мае.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Если количество заболевших COVID-19 в России будет расти, могут потребоваться новые меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Но каких именно — сейчас я вам не могу сказать", — добавил он.

За последние сутки в стране выявили 12 126 новых инфицированных, это рекорд — больше чем на пике в мае. Общее число выросло до 1 272 238, погибли больше 22 тысяч человек, выздоровели свыше миллиона.

Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Время COVID-19: ВОЗ о том, как жить в эпоху пандемии

Самая сложная обстановка в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Кроме того, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку. Горожан призвали строго соблюдать масочный и перчаточный режимы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2055)

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