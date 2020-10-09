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Нобелевская премия мира.

Реалии XXI века: Нобелевская премия мира - за борьбу с голодом в зонах войн и конфликтов

© Depositphotos / Venommax8.gmail.com
Общество
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Sputnik Молдова
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Таковы были основные аргументы в пользу того, чтобы лауреатом 2020 года был названа Всемирная продовольственная программа ООН (WFP).

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Решение Нобелевского комитета объявила его председатель Берит Райсс-Андерсен, сообщается в Twitter-аккаунте премии.

В обосновании выбора уточняется, что награду вручили за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".

​Только в прошлом году WFP оказала помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах. При этом страдали от голода более 135 миллионов человек. В большинстве случаев проблема была вызвана войнами и вооруженными конфликтами.

На Нобелевскую премию мира в этом году были номинированы среди прочих президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп.

Нобелевская премия
© Sputnik / Григорий Сысоев
В кармане почти у каждого из нас: разработка, отмеченная Нобелевской премией

В 2019 году Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности – за решительные инициативы по урегулированию приграничного конфликта с соседней Эритреей".

Нобелевская неделя в Стокгольме началась в этот понедельник с объявления фамилий лауреатов в области физиологии и медицины. Ими стали американские ученые Харви Альер и Чарльзу Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон, открывшие вирус гепатита С и проводившие исследования в этой области.

Нобелевскую премию по химии присудили за исследования генома французскому микробиологу Эммануэль Шарпантье, работающая сейчас в Германии, и ее коллеге, американскому биохимику Дженнифер Дудне.

Лауреатом по литературе стала 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк.

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