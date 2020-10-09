Гоблин о видеоблогинге: Нужно долбить как дятел, и тогда будет успех

Как добиться популярности в YouTube и монетизировать свой контент, нарастить аудиторию и продвигать канал. Обо всем этом шла речь в ходе онлайн-семинара Sputnik Pro.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Мастер-класс провел известный видеоблогер Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин.

© Sputnik / Максим Блинов Дмитрий Пучков.

Он приобрел популярность как автор “правильных” и пародийных переводов зарубежных фильмов. С конца 90-х годов в интернете доступен сайт Пучкова - oper.ru - дизайн и архитектура которого не менялись с тех пор. Пучков обладатель “золотой” кнопки YouTube , на его канал подписаны более 2 млн подписчиков.

Стратегия и аудитория

По словам спикера, все что он делает завязано лично на нем, а стратегия начинающего видеоблогера должна сводится к одному - делать то, что интересно публике.

Аудитория YouTube-канала Пучкова, как утверждает сам блогер, достаточно взрослая и обеспеченная.

“Мои видео мало смотрит молодежь. Если их спросить почему, они говорят, что они слишком “взрослые”. Поэтому основная моя аудитория это “старшие курсы университетов и выше годам к 35. Меня интересуют люди платежеспособные. Возможно это звучит меркантильно, но производство контента, оборудование, работа сотрудников, все это стоит денег”, - рассказывает он.

Блогер уверен, что для рекламодателей платежеспособность аудитории играет важную роль.

“У меня 2 млн подписчиков. Для 59-летнего дядьки, я считаю, это много. Есть дети, у которых по 10 млн подписчиков, но толку от них мало, они не независимы финансово. Я снимаю ролики о видеоиграх. Чтобы в них играть, нужна видеокарта, которая может стоить 500 долларов. Мне нужны люди, которые смогут это купить. Дядьки, которые работают. Кстати, так и есть, 95-97% аудитории мужчины, наверное это от моего жанра так”.

Как продвигать канал?

По словам спикера, никаких особых методов он не использует, видеоролики после выхода сразу привязываются к сайту и соцсетям. Благодаря этому на канале достигается ежемесячный прирост в 15-20 тыс подписчиков. Во время пандемии нэта цифра выросла до 50-60 тыс .

“Кому война, а кому мать родна, - иронично комментирует Пучков. - Это помогло каналу достичь 2 миллионов пользователей. Нужно долбить как дятел, и тогда будет успех”.

Нужны ли скандалы для продвижения?

По словам блогера, скандалы только вредят развитию канала, потому как привлекают “плохую аудиторию”.

“Был как-то у нас случай, пару раз я в передачах разговаривал с профессором Соколовым. А позже он убил и расчленил свою возлюбленную. Потом некоторые писали мне, что чуть ли не я всю жизнь растил и воспитал его таким”, - рассказывает Гоблин.

Вместо поиска скандальных тем, он предлагает постараться выпускать видео на злободневные, обсуждаемые темы.

“Когда в 14 году случился Майдан - я снял ролик о тех событиях, - вспоминает блогер. - Позвонили отовсюду, от Владивостока до Канады, чтобы сказать как он понравился. Он и сейчас самый просматриваемый на канале. Так что - скандалы не нужны, а вот высказывания на острые и актуальные темы очень даже”.

Бюджет, оборудование, персонал

Для того, чтобы начать снимать видео, по мнению Пучкова, сегодня достаточно обычного мобильного телефона и компьютера.

“Телефон снимает прекрасно, там же есть инструменты монтажа. Есть компьютер. Мысли нужны, а не техника”, - говорит Гоблин.

При этом автор тут же признается, что при наличии аудитории, чтобы не стоять на месте без персонала и более качественного оборудования обойтись трудно.

“Я живу как монах. Дом - работа - дом. В 12 я приехал, в 23 уехал. Так мы работаем. Ряд технических аспектов я не умею. Чтобы заливать на ютуб, нужно время. Без людей ничего нельзя сделать, начиная с какого-то размаха”.

Гоблину в его работе на данный момент помогают 7-8 человек персонала. Три монтажера, администратор, сисадмин, личный помощник и администратор сервера.

Дорогостоящая видеотехника, как считает Пучков, совсем не обязательный атрибут

“У нас три непрофессиональные камеры, но сейчас они не нужны. Свет нужен, сейчас все светодиодное, в десятки раз дешевле чем раньше. Микрофоны нужны. Очень важно, чтобы у вас был хороший звук”, - говорит он.

О чем снимать и как часто публиковать контент

Есть главное правило в выборе тем, которого предлагает придерживаться спикер - нужно, чтобы автору было интересно, и он в достаточной степени владел темой.

“Поверхностное скольжение людей мало интересует. Если ты в чем-то разбираешься, то это интересно. Люди любят слушать специалистов. Я снимаю ролики про кино, я его перевожу, смотрю. Делаю видео про игрушки. Эта индустрия давно по оборотам обошла кино. Это тоже кино, только ты там главный герой. Старшее поколение этого не понимает”, - объясняет Пучков.

По поводу количества контента четких правил нет, все зависит от сложности видео и возможностей автора.

“Я владею английским и читаю англоязычные ресурсы и книги. Там пишут - один ролик в неделю. Если посмотреть на то, что делает Евгений Badcomedian, такой ролик и за месяц не сделаешь. Я выпускал два ролика в день, сейчас немного расслабились. Но никакого существенного прироста это не дает. Что один, что два - прирост примерно тот же. На канале около 20 млн просмотров в месяц”, - разъясняет блогер.

По словам Пучкова он заказывает текстовые расшифровки некоторых популярных видео, а также предоставляет возможность скачивания аудио.

Чего в YouTube делать нельзя?

Ответ на этот вопрос, по словам спикера, из области элементарного воспитания.

“Людей оскорблять нельзя. Если режиссер Бондарчук, по твоему мнению, снял плохое кино, не надо говорить, что это из-за того, что он лысый. Не надо хамить. Хочешь говорить о фильме, говори о фильме”.

Как монетизируется канал?

В Yotube способа всего два: прямая реклама и реклама самого видеохостинга.

“Часть роликов рекламные. Это часть лайвстайла. Серия роликов “В цепких лапах” например, это прямая реклама. Я говорил уже, у меня платежеспособный контингент. Люди идут покупать по моей рекомендации”.

Другая часть заработка видеоблогера, это реклама самого Youtube. Это видео и ссылки, которые встраиваются в ролики. “В США конечно денег больше, в России этот рынок скромнее”, - поясняет блогер.

Как быть с комментариями?

Дмитрий Пучков уже более 10 лет не участвует в интернет-дискуссиях в комментах под своими видео. И другим не советует.

“Конструктивной критики там практически нет. С исчезающей редкостью встречается. Это напрасная трата времени. Поэтому и на сайте, и везде, есть премодерация. Сначала комментарий видит модератор и он решает появиться ему или нет”.

Каких блогеров смотрит Гоблин?

Дмитрий Пучков говорит, что сам почти не смотрит ничего в YouTube.

“У меня есть форум, там есть какое-то количество людей, вот если они там долго обсуждают, значит это интересно. Вот так дружно мы смотрим бэдкомедиана, это интересно. Больше никого назвать не могу. Мне много лет, а YouTube он сильно молодой”.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova