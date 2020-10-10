Врач рассказал, как обезопасить себя от коронавируса в общественном транспорте

Растет количество новых случаев инфицирования COVID-19, а антирекорды статистики по коронавирусу обновляются с пугающей частотой. Специалист рассказал, как уберечься от опасного заражения в простейших бытовых условиях – в общественном транспорте.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Какие правила нужно соблюдать в общественном транспорте, чтобы избежать заражения коронавирусом, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Прежде всего следует соблюдать масочный режим. Причем надевать маску нужно еще на остановке, ведь там тоже скапливается большое количество людей, и они чаще всего без масок.

"Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела, и при первой же возможности вымыть руки", – сказал Вадим Покровский.

По возможности постарайтесь соблюдать и социальную дистанцию минимум в 1 метр в общественном транспорте, хотя далеко не всегда это возможно. "Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски", – уверен Покровский.

Еще один немаловажный фактор - приток свежего воздуха, открытое окно также поможет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

"Лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса. Проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах", – рассказал радио Sputnik Вадим Покровский.

Ну а лучше всего ходить пешком – это не только обезопасит от заражения, но и в целом полезно для здоровья, советует эпидемиолог. Благо, погода сейчас хорошо подходит для пеших прогулок.

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