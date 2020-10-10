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Жилые дома, разрушенные в результате обстрела города Гянджа

В ОБСЕ поприветствовали гуманитарное перемирие в Карабахе

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201010/31986537/obse-poprivetstvovali-gumanitarnoe-peremirie-v-karabakhe.html

По мнению Эди Рама, необходима стабильность, как на земле, так и в процессе под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал гуманитарное перемирие в Карабахе, вступившее в силу после переговоров в Москве, пишет РИА Новости.

Нагорный Карабах. НКР
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"Действующий председатель ОБСЕ (премьер-министр Албании) Эди Рама приветствует гуманитарное перемирие, которое только что вступило в силу в Нагорно-Карабахском конфликте после переговоров в Москве. Нам нужна стабильность, как на земле, так и в процессе под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это соглашение Азербайджана и Армении открывает путь к содержательным переговорам", - говорится в сообщении албанского представительства в Twitter.

Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились около 11 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.

При этом, уже после полудня в субботу Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе. Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян заявил, что "азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку на участок Карахамбейли", а в Минобороны Азербайджана заявили об обстреле армянскими военными городов Тертер и Агдам.

Обострение конфликта в Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Президент РФ В. Путин.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Президент России назвал трагедией ситуацию в Нагорном Карабахе
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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