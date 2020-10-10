Бывший президент Киргизии Атамбаев задержан

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Об этом, как пишет Sputnik Киргизия, сообщил Госкомитет нацбезопасности этой страны.
Уточняется, что вместе с ним задержаны его сторонники — бывшие телохранители Дамир Мусакеев и Канат Сагынбаев. В ГКНБ пояснили, что проводится работа по задержанию их соучастников.
Ночью 6 октября во время событий в Бишкеке Атамбаев был освобожден из СИЗО ГКНБ. Он был осужден по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также является фигурантом дела о кой-ташских событиях.
Премьер Киргизии Кубатбек Боронов вследствие происходящего в стране подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
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