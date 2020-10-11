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Тарелка овсянки с ягодами

Медик объяснила, кому не следует есть кашу

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201011/31988584/medik-obyasnila-komu-ne-sleduet-est-kashu.html

Аргументы специалиста вполне просты - некоторым категориям людей стоит отказаться от каши, медик объяснила, в чем причина.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Людям, у которых есть диабет или ожирение, а также тем, кто следить за фигурой, не следует употреблять в пищу кашу с высоким гликемическим индексом. Такой точки зрения придерживается врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина.

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© Sputnik / Евгений Паскарь
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В интервью "АиФ" специалист пояснила, что крупы - важный компонент рациона, они содержат большое число полезных веществ, но в то же время у большинства из них высокий гликемический индекс.

По словам медика, самой безопасной крупой с низким гликемическим индексом является перловая каша, средний показатель — у гречки и риса, высокий — у пшенной, кукурузной и манной круп.

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"Для людей, которые стремятся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс. Если он слишком высокий, то следует отказаться от такого варианта", — заявила Губкина.

Специалист объяснила, что когда уровень глюкозы выше, чем необходимо организму в данный момент, избыток перерабатывается в жир и "откладывается" в запасы. Именно поэтому, по ее словам, резкие скачки уровня глюкозы в крови вредны, а ее поступление следует регулировать.

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