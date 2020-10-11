Специалист дала ответ, насколько велик риск повторно заразиться COVID-19

Анна Попова объяснила, какой иммунитет появляется у тех, кто вылечился от коронавируса, и у тех, кто прошел вакцинацию.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Иммунитет у переболевших COVID-19 действует так же, как прививка от SARS-CoV-2. Но самым надежным и безопасным способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация, утверждает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует российская пресса.

Эксперт отметила, что после перенесенной инфекции у человека могут возникнуть осложнения, иногда тяжелые.

"Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом", — пояснила Попова.

При этом, она обратила внимание на тот факт, что в РФ не было подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября врачи сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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