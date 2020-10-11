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Владимир Путин

Путин рассказал, что дарят ему на день рождения

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201011/31993634/putin-rasskazal-chto-daryat-emu-na-den-rozhdeniya.html

Российский лидер рассказал, от кого в первую очередь ждет поздравлений в день рождения и что ему дарят близкие.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что на день рождения его внуки дарят ему поделки и рисунки.

Встреча Владимира Путина и Игоря Додона, архивное фото.
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Игорь Додон направил поздравления Владимиру Путину
Российскому лидеру 7 октября исполнилось 68 лет.

"Поделки, рисунки, просто поздравления", - сказал Путин в интервью, которое было показано на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, что дарят ему внуки.

Также президент РФ подчеркнул, что в свой день рождения ждет поздравлений прежде всего от близких - друзей, детей, внуков.

"Если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то", - отметил Путин.

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