Летальность при коронавирусе: стало известно, когда показатель выше

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. При инфицировании коронавирусом у людей, страдающих ожирением, на 48% больше вероятность смерти. Такой точки зрения придерживается замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

"Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию, и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам замминистра, снижение избыточной массы тела можно считать одним из эффективных средств профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий.

"Выяснить, есть ли у вас избыточная масса тела, довольно легко. Нужно всего лишь вычислить индекс массы тела. Он равен массе тела (в килограммах) / рост в квадрате (в метрах). Если эта величина составляет свыше 25, то нужно обратить на это внимание. Если свыше 35-40 - это повод для волнения", - пояснил Салагай.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру 11 октября превысило 37,2 миллиона человек. При этом, почти 26 миллионов человек выздоровели, а свыше миллиона погибли от осложнений.

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