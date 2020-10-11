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Летальность при коронавирусе: стало известно, когда показатель выше

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2072)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201011/31994792/letalnost-pri-koronaviruse-stalo-izvestno-kogda-pokazatel-vyshe.html

Снижение избыточной массы тела - одно из эффективных средств профилактики COVID-19 и ее негативных последствий, считает замглавы Минздрава.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. При инфицировании коронавирусом у людей, страдающих ожирением, на 48% больше вероятность смерти. Такой точки зрения придерживается замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

"Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию, и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

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По словам замминистра, снижение избыточной массы тела можно считать одним из эффективных средств профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий.

"Выяснить, есть ли у вас избыточная масса тела, довольно легко. Нужно всего лишь вычислить индекс массы тела. Он равен массе тела (в килограммах) / рост в квадрате (в метрах). Если эта величина составляет свыше 25, то нужно обратить на это внимание. Если свыше 35-40 - это повод для волнения", - пояснил Салагай.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру 11 октября превысило 37,2 миллиона человек. При этом, почти 26 миллионов человек выздоровели, а свыше миллиона погибли от осложнений.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2072)

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