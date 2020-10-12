Список продуктов, вызывающих целлюлит и тех, что помогут нарастить мышцы

Эксперты рассказали и пользе и вреде некоторых видов продуктов - часть из них помогает нарастить мышцы, а некоторые вызывают нежелательные жировые отложения.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Исключив из рациона пять видов продуктов, можно избежать появления целлюлита. Такой точки зрения придерживается специалист по здоровому питанию Наталия Кальве. По ее словам, больше других способствуют развитию целлюлита хлопья на завтрак, белый хлеб, сладкие газированные напитки, колбасы и кофеин.

Хлопья CC0 / Pixabay / skeeze

Белый хлеб © Sputnik / Miroslav Rotari

Газированные напитки © Sputnik / Анатолий Медведь

Колбаса © Sputnik / Miroslav Rotari

Кофе © AP Photo / Orlin Wagner 1 / 5 CC0 / Pixabay / skeeze Хлопья

Так, в большинстве видов хлопьев содержится много сахара и рафинированной муки. Из-за последней также следует как можно меньше есть белый хлеб. Сладкая газировка намного хуже обычной воды поддерживает процессы гидратации, из-за чего формируется целлюлит. В мясе глубокой переработки, которым и является колбаса, содержатся некачественные жиры. А вот кофеин, по словам эксперта, задерживает жидкость и не дает снабжать кислородом клетки тканей.

Продукты, которые помогут жир превратить в мышцы

При этом, как отмечает Кальве, прямой зависимости целлюлита от избыточного веса нет. Иногда с подобной проблемой сталкиваются худые женщины из-за деформации жировой ткани.

А вот в статье турецкого издания Sabah указаны "суперпродукты", которые помогают нарастить мышечную массу и поддерживают жировой баланс в организме. Наиболее эффективным дополнением к тренировкам могут стать бананы, лосось, творог, ананас, овес, рыбий жир, сладкий картофель, миндаль, шпинат и шоколадное молоко.

Специалисты утверждают, что плоды бананов питательны. При этом не нужно забывать, что в них есть большое количество сахара.

Лосось, как указано в статье, - это основной "помощник" для тех, кто совершенствует рельеф тела.

© Fotolia / Deyan Georgiev Свежий лосось на прилавке магазина

У творога есть важное достоинство — высокое содержание белка, подчеркивают эксперты.

© Sputnik / Владимир Песня Творог

Ананас специалисты советуют употреблять после тренировки, во время завтрака или между приемами пищи, так как в нем есть фермент бромелаин, расщепляющий белок. Ананас также уменьшает воспаление в мышцах после тренировок.

© Sputnik / Михаил Фомичев Ананас

А вот овес, по мнению авторов исследования, необходимо есть потому, как он богат клетчаткой, протеином, витаминами и минералами.

© Sputnik / Илья Наймушин Овес на поле

Рыбий жир, в свою очередь, ускоряет метаболизм.

© Sputnik / М. Анфингер Рыба вареная в жире

Сладкий картофель - батат - содержит витамины А и С, а также калий, рибофлавин, медь, пантотетическую и фолиевую кислоты.

© Sputnik / Андрей Стенин Продавец жареного батата

Миндаль, по словам экспертов, — важный источник белков и жиров. Он содержит витамин Е и обладает антиоксидантными свойствами.

Шпинат же, благодаря фитоэкдистероидам, положительно влияет на рост мышц.

Flickr / grizzlee9129 Пхали из шпината с орехами

А шоколадное молоко лучше пить после занятий спортом, так как оно снимает усталость.

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