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Блюда на столе. Иллюстративное фото

Список продуктов, вызывающих целлюлит и тех, что помогут нарастить мышцы

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201012/31995849/spisok-produktov-vyzyvayuschikh-tsellyulit-i-tekh-chto-pomogut-narastit-myshtsy.html

Эксперты рассказали и пользе и вреде некоторых видов продуктов - часть из них помогает нарастить мышцы, а некоторые вызывают нежелательные жировые отложения.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Исключив из рациона пять видов продуктов, можно избежать появления целлюлита. Такой точки зрения придерживается специалист по здоровому питанию Наталия Кальве. По ее словам, больше других способствуют развитию целлюлита хлопья на завтрак, белый хлеб, сладкие газированные напитки, колбасы и кофеин.

  • Хлопья
    Хлопья
    © CC0 / Pixabay / skeeze
  • Белый хлеб
    Белый хлеб
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Газированные напитки
    Газированные напитки
    © Sputnik / Анатолий Медведь
  • Колбаса
    Колбаса
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Кофе
    Кофе
    © AP Photo / Orlin Wagner
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© CC0 / Pixabay / skeeze
Хлопья

Так, в большинстве видов хлопьев содержится много сахара и рафинированной муки. Из-за последней также следует как можно меньше есть белый хлеб. Сладкая газировка намного хуже обычной воды поддерживает процессы гидратации, из-за чего формируется целлюлит. В мясе глубокой переработки, которым и является колбаса, содержатся некачественные жиры. А вот  кофеин, по словам эксперта, задерживает жидкость и не дает снабжать кислородом клетки тканей.

Продукты на полках магазина
© Sputnik / Евгений Паскарь
Какие продукты нельзя употреблять при приеме антибиотиков
При этом, как отмечает Кальве, прямой зависимости целлюлита от избыточного веса нет. Иногда с подобной проблемой сталкиваются худые женщины из-за деформации жировой ткани.

Продукты, которые помогут жир превратить в мышцы

А вот в статье турецкого издания Sabah указаны "суперпродукты", которые помогают нарастить мышечную массу и поддерживают жировой баланс в организме. Наиболее эффективным дополнением к тренировкам могут стать бананы, лосось, творог, ананас, овес, рыбий жир, сладкий картофель, миндаль, шпинат и шоколадное молоко.

Специалисты утверждают, что плоды бананов питательны. При этом не нужно забывать, что в них есть большое количество сахара.

Бананы
© CC BY 2.0 / torbakhopper / going bananas : san francisco (2012)
Бананы

Лосось, как указано в статье, - это основной "помощник" для тех, кто совершенствует рельеф тела.

© Fotolia / Deyan Georgiev
Свежий лосось на прилавке магазина

У творога есть важное достоинство — высокое содержание белка, подчеркивают эксперты.

Творог
© Sputnik / Владимир Песня
Творог

Ананас специалисты советуют употреблять после тренировки, во время завтрака или между приемами пищи, так как в нем есть фермент бромелаин, расщепляющий белок. Ананас также уменьшает воспаление в мышцах после тренировок.

Ананас
© Sputnik / Михаил Фомичев
Ананас

А вот овес, по мнению авторов исследования, необходимо есть потому, как он богат клетчаткой, протеином, витаминами и минералами.

Овес на поле
© Sputnik / Илья Наймушин
Овес на поле

Рыбий жир, в свою очередь, ускоряет метаболизм.

Рыба вареная в жире
© Sputnik / М. Анфингер
Рыба вареная в жире

Сладкий картофель - батат - содержит витамины А и С, а также калий, рибофлавин, медь, пантотетическую и фолиевую кислоты.

Продавец жареного батата
© Sputnik / Андрей Стенин
Продавец жареного батата

Миндаль, по словам экспертов, — важный источник белков и жиров. Он содержит витамин Е и обладает антиоксидантными свойствами.

Миндаль
© CC BY 2.0 / Nany Mata / almonds
Миндаль

Шпинат же, благодаря фитоэкдистероидам, положительно влияет на рост мышц.

Пхали из шпината с орехами
Flickr / grizzlee9129
Пхали из шпината с орехами

А шоколадное молоко лучше пить после занятий спортом, так как оно снимает усталость.

Шоколадное молоко
© Public Domain / Sugar Bear / A glass of chocolate milk
Шоколадное молоко

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