Ученые рассказали, сколько времени коронавирус "живет" на смартфонах и деньгах

Были проведены исследования, как долго коронавирус может оставаться жизнеспособным на различных поверхностях, таких как поручни в транспорте, банкноты, экраны смартфонов.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Исследование Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями было опубликовано в журнале Virology Journal. По данным специалистов, при комнатной температуре коронавирус живет на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.

Чтобы не допустить дополнительного воздействия ультрафиолета во время экспериментов, все опыты проводились исследователями в темноте. Поверхности с подсаженными на них культурами вируса тестировали при 20, 30 и 40 градусах Цельсия и с течением времени отбирали пробы.

Исследования показали, что дольше всего вирус задерживается на непористых поверхностях — стекле (в том числе и мобильных телефонов), бумажных и полимерных банкнотах, а также на предметах из нержавеющей стали и виниле. Здесь при +20 градусах коронавирус может держаться около месяца, при +30 — до трех недель, и только при +40 градусах он проживет всего несколько суток. В то же время на поверхности хлопчатобумажной ткани вирус уже через 6 дней стал практически нежизнеспособным.

Наибольший интерес в данном исследовании привлекает информация о живучести вируса на стекле и виниле — и то и другое используется в смартфонах. Ученые отметили, что именно смартфоны представляют наибольшую опасность, ведь в отличие от рук, большинство людей не подвергает их регулярной дезинфекции.

В свою очередь ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в комментарии РИА Новости отметил, что выводы австралийских ученых могут представлять только научный интерес.

Ведь эти исследования проводись в «идеальных» лабораторных условиях, а именно при постоянной температуре и относительной влажности, а также при абсолютном отсутствии воздействия на вирус ультрафиолетового излучения. В реальной жизни таких условий достичь практически невозможно.

"Все-таки надо исходить из того, что коронавирус, как и многие другие вирусы, это внутриклеточный паразит, живет внутри клеток человека, а вот в окружающей среде жизнеспособен в течение ограниченного времени, хотя многое зависит и от условий", - пояснил Лебедев.

За последнее время было проведено немало исследований на тему выживаемости коронавируса на различных поверхностях. Результаты каждого из них разнились. Тем не менее одно можно сказать с уверенностью: жизнеспособность коронавируса вне организма носителя сохраняется довольно непродолжительное время.

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