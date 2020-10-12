Исчезнет ли COVID-19: мнение эксперта

Может ли вирус SARS-CoV2 неожиданно исчезнуть, как это произошло с его предшественником SARS-CoV1, и стоит ли на это надеяться, разъяснил российский специалист.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Новый коронавирус, SARS-CoV2, не исчезнет и станет одной из составляющих группы микроорганизмов, которые вызывают ОРВИ. В этом уверен Директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Николай Брико.

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В беседе с корреспондентом "Российской газеты" он также отметил: похожая картина наблюдалась и с вирусом, вызвавшим пандемию в 2009-2010 годах.

Рост заболеваемости специалист связывает с индивидуальными особенностями организма. По его словам, важна и вирулентность возбудителя, а также его доза, попавшая в организм человека. Немаловажным Николай Брико считает и то, что люди массово возвращаются из отпусков.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире на сегодняшний день выявлено 37,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений, вызванных этим заболеванием, скончались более миллиона человек.

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