Потеряли триллионы: подсчитан ущерб от природных катастроф за 20 лет

ООН оценила, в какую сумму обошлись мировой экономике природные катастрофы, и выяснилось, что счет идет даже не на миллиарды долларов.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Почти 3 триллиона долларов потеряла мировая экономика за последние 20 лет из-за природных катастроф на планете. К такому выводу пришли авторы доклада агентства ООН по сокращению рисков глобальных катастроф, пишет РИА Новости.

Согласно подсчетам, с 2000 по 2019 годы произошло 7 348 глобальных катаклизмов, они унесли жизни 1,23 миллиона человек. В результате катастроф мировая экономика потеряла 2,97 триллиона долларов.

Важный вывод экспертов: с 1989 по 1999 годы природных катастроф было зафиксировано почти в два раза меньше - 4212. Они унесли жизни свыше 1,19 миллиона человек, а мировая экономика за два десятка лет потеряла 1,63 триллиона долларов.

В документе отмечается, что рост природных катастроф в первые 20 лет нынешнего века связан с изменением климата и экстремальными климатическими условиями.

Почти вдвое увеличилось количество наводнений. Планета все больше страдает от штормов, периодов засухи, лесных пожаров и температурных рекордов. Кроме того, стало происходить больше землетрясений и цунами, повлекших внушительное количество жертв.

"Мы упорно разрушительны. Это единственный вывод, к которому можно прийти, оценивая катастрофы за последние двадцать лет. COVID-19 - последнее доказательство того, что политические и бизнес-лидеры еще не настроились на мир вокруг них", - прокомментировала доклад спецпредставитель генсека ООН по сокращению рисков катастроф Мами Мизутори.

В Молдове одним из основных видов природных бедствий является засуха. Только в 2007 и 2012 годах ущерб от этой напасти для экономики страны составил один миллиард долларов и 0,4 миллиарда долларов соответственно. В нынешнем году, который выдался не менее засушливым, экономические потери будут крупнее, отмечают эксперты.

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