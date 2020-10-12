23:01 12 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.03
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
Временная защита от наводнений на набережной британского города Суонедж.

Потеряли триллионы: подсчитан ущерб от природных катастроф за 20 лет

© AP Photo / PA / Steve Parsons
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/03/31903851.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201012/32003440/poteryali-trilliony-podschitan-uscherb-ot-prirodnykh-katastrof-za-20-let.html

ООН оценила, в какую сумму обошлись мировой экономике природные катастрофы, и выяснилось, что счет идет даже не на миллиарды долларов.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Почти 3 триллиона долларов потеряла мировая экономика за последние 20 лет из-за природных катастроф на планете. К такому выводу пришли авторы доклада агентства ООН по сокращению рисков глобальных катастроф, пишет РИА Новости.

Горящая трава в Калифорнии
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Горят тысячи гектаров: Калифорния охвачена лесными пожарами

Согласно подсчетам, с 2000 по 2019 годы произошло 7 348 глобальных катаклизмов, они унесли жизни 1,23 миллиона человек. В результате катастроф мировая экономика потеряла 2,97 триллиона долларов.

Важный вывод экспертов: с 1989 по 1999 годы природных катастроф было зафиксировано почти в два раза меньше - 4212. Они унесли жизни свыше 1,19 миллиона человек, а мировая экономика за два десятка лет потеряла 1,63 триллиона долларов.

В документе отмечается, что рост природных катастроф в  первые 20 лет нынешнего века связан с изменением климата и экстремальными климатическими условиями.

Почти вдвое увеличилось количество наводнений. Планета все больше страдает от штормов, периодов засухи, лесных пожаров и температурных рекордов. Кроме того, стало происходить больше землетрясений и цунами, повлекших внушительное количество жертв.

Засуха
© Sputnik / Mihai Caraus
Засуха продолжается: в Молдове продлили "оранжевый" и "желтый" коды

"Мы упорно разрушительны. Это единственный вывод, к которому можно прийти, оценивая катастрофы за последние двадцать лет. COVID-19 - последнее доказательство того, что политические и бизнес-лидеры еще не настроились на мир вокруг них", - прокомментировала доклад спецпредставитель генсека ООН по сокращению рисков катастроф Мами Мизутори.

В Молдове одним из основных видов природных бедствий является засуха. Только в 2007 и 2012 годах ущерб от этой напасти для экономики страны составил один миллиард долларов и 0,4 миллиарда долларов соответственно. В нынешнем году, который выдался не менее засушливым, экономические потери будут крупнее, отмечают эксперты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Летали крыши, ветер сносил деревья: во время урагана в Греции погибли туристы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Красота и мускулы: как прошел чемпионат по бодибилдингу в Казани - фото
Как в Арцахе уничтожаются неразорвавшиеся кассетные боеприпасы и снаряды от Града.
Видео - Карабах: огонь прекращен, можно обезвредить боеприпасы на полях недавних боев
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться