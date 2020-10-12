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Отдых в Турции.

Система "все включено" в Турции: какое у нее будущее

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201012/32008917/sistema-vse-vklyucheno-v-turqey-kakoe-u-nee-buduschee.html

Отельеры Турции предположили, что привычная туристам система "все включено" может вернуться в гостиницы уже летом 2021 года.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. В СМИ и социальных медиа Турции появилась информация, что министерство культуры и туризма страны до 2023 года продолжит выдавать местным отелям, ресторанам, кафе и осуществляющим трансфер компаниям сертификаты "Безопасный туризм" (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı).

Они подтверждают, как уточняет АТОР. что тот или иной объект прошел специальную проверку на соблюдение всех санитарно-гигиенических правил для предотвращения распространения COVID-19. В частности, изменили обслуживание гостей по системе "все включено".

Так, в отличие от ранее существовавшего порядка, когда туристы брали блюда с общего открытого шведского стола, в ресторанах гостиниц теперь всю еду из закрытых стеклянных витрин выдает гостям персонал. В залах все размечено для соблюдения социальной дистанции, соответствующим образом расставлены столы. В некоторых отелях туристы пользуются одноразовыми пластиковыми приборами и посудой.

Новость о продлении программы "Безопасный туризм"в Турции позволила ряду пабликов в социальных сетях и СМИ сделать вывод о том, что введенные в этом году ограничения в системе "все включено" будут автоматически продлены до 2023 года.

Туристы в одном из отелей Антальи, фото из архива
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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"Значит, привычного отдыха с открытым шведским столом нашим туристам не видать еще долго?" — пишут комментаторы.

Но, по словам экспертов, сертификация не просто "продлена до 2023 года". Объявлено, что она (но не обязательно в нынешнем ее виде) будет "постоянной". Такое заявление содержится в проекте новой экономической программы, анонсированной в октябре министром экономики и финансов Турции Бератом Албайраком.

"Продление "Безопасного туризма" является лишь частью мер, обозначенных в проекте, направленных на поддержание имиджа Турции, в том числе, и как COVID-безопасного направления. Однако никаких содержательных утверждений относительно набора конкретных ограничений в нем нет", — говорит представитель турецкого туристического холдинга.

Эксперты поясняют, что тот вариант "все включено", который есть в отелях сейчас, не выгоден гостиничному бизнесу. "По нашей практике, расходы пятизвездочных отелей на питание гостей по "новой" системе с ограничениями, установленными сертификатом "Безопасного туризма", выше как минимум на 15 процентов по сравнению с "доковидным" периодом", — рассказал топ-менеджер одной из отельных цепочек Турции. Это подтвердили и его коллеги из других гостиниц.

"На самом деле, продление действия программы "Безопасный туризм" не означает то, что требования к получению сертификата, в том числе по организации питания в отелях, останутся теми же, что и сегодня, до 2023 года. Как только позволит ситуация с распространением вируса, их наверняка будут смягчать и менять", — считает один из топ-менеджеров в турецкой принимающей компании.

По его словам, есть большие надежды, что с началом массовых чартерных программ в следующем году ситуация поменяется. Отельеры также считают, что нынешняя система организации питания в отелях с "все включено" просуществует до конца апреля – начала мая 2021 года. А дальше, скорее всего, последует период смягчения требований – если, конечно, не будет ухудшения ситуации с COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2084)

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