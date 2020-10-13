В черном перце нашли вещество, подавляющее коронавирус

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Ученые из Индийского технологического института нашли в черном перце вещество пиперин, которое способно блокировать действие частей SARS-Cov-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.
Пока исследования были проведены только на компьютерных моделях. Тем не менее, как пишут "Известия", российские ученые уверены в том, что этот механизм будет работать и в жизни. Однако для подтверждения этого понадобятся реальные эксперименты. Тем более, что известно, что перец может быть противопростудным средством, благотворно влияющим на иммунитет человека.
"Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений, содержащихся в нем, с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма", — пояснила директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.
Но такой метод повышения иммунитета не универсален, специалисты отмечают, что специи противопоказаны при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии, поэтому людям с такими проблемами лучше ограничить их употребление.
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