В черном перце нашли вещество, подавляющее коронавирус

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Ученые из Индийского технологического института нашли в черном перце вещество пиперин, которое способно блокировать действие частей SARS-Cov-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.

Исследования выявили, что практически во всех исследованных специях были найдены вещества, которые способны связываться с белком S, помогающим вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина, и главной протеазой, отвечающей за размножение вируса. Однако активней всех по этим показателям показал себя пиперин - вещество, которое содержится в черном перце и отвечает за его острый вкус и аромат.

Пока исследования были проведены только на компьютерных моделях. Тем не менее, как пишут "Известия", российские ученые уверены в том, что этот механизм будет работать и в жизни. Однако для подтверждения этого понадобятся реальные эксперименты. Тем более, что известно, что перец может быть противопростудным средством, благотворно влияющим на иммунитет человека.

"Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений, содержащихся в нем, с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма", — пояснила директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.

Но такой метод повышения иммунитета не универсален, специалисты отмечают, что специи противопоказаны при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии, поэтому людям с такими проблемами лучше ограничить их употребление.

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