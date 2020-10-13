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Названы продукты, способные ускорить старение

© Fotolia / Olga Nayashkova
Общество
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Тема:
Утро с нами! (536)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201013/32004763/nazvany-produkty-sposobnye-uskorit-starenie.html

Если для вас важно сохранение молодости и хорошего самочувствия, следует исключить ряд любимых продуктов из рациона.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Турецкое издание Sabah опубликовало список из восьми продуктов, которые могут повлиять на старение организма. Как утверждают авторы материала, употребление сахара может спровоцировать появление морщин и потерю упругости кожи. К этому приводит повреждение липидов и белков в организме, обусловленное избытком сахара в пище.

Сахар.
© Sputnik / Павел Лисицын
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Также к такому типу продуктов были отнесены фастфуд, жирная жареная пища, маргарин, консервы, и любые другие продукты, которые содержат трансжиры. Этот тип жиров увеличивает риск развития сердечных заболеваний и вредит кровеносным сосудам, что и приводит к старению организма.

В список также попали кофе, продукты из переработанного мяса, такие как колбаса и сосиски, а также соль. Эти продукты вызывают обезвоживание организма, приводящее к преждевременному старению кожи.

Потребление жареного картофеля приводит к повреждению клеток кожи. Кроме того, этот корнеплод содержит большое количество сахара.

Употребление пищи с большим количеством пряностей влияет на кровеносную систему. Такая еда расширяет сосуды, а это приводит к возрастным изменениям кожи.

Также следует ограничить потребление любимого лакомства многих – шашлыка, ведь приготовленное на углях мясо также старит кожу.

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Тема:
Утро с нами! (536)

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