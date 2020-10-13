Париж гудит: рестораторы не согласны с мерами по COVID-19

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Работники парижского общепита протестуют против мер, принимаемых властями на фоне пандемии коронавируса. Рестораторы примерно на час заблокировали движение по кольцевой во французской столице, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

PARIS - Blocage du périphérique par les extras, les maîtres d’hôtels et cuisiniers de la restauration.



Ils dénoncent leur situation financière extrême depuis le #COVID19 pic.twitter.com/XwDkEeOVIM — Clément Lanot (@ClementLanot) October 13, 2020

​В демонстрации, начавшейся во вторник утром, приняли участие также повара и метрдотели. Телеканал BFMTV сообщил, что в районе проведения акции движение автомобилей было затруднено. Через час демонстрантов разогнали представители правоохранительных органов, пишет Parisien.

🔴Blocage en cours du périphérique parisien par les maîtres d’hôtels, les extras et cuisiniers de la restauration. Ils dénoncent la détresse et la disparition de toute une profession (#restauration événementielle) et demandent de l’aide au #gouvernement.#COVID19 #Paris pic.twitter.com/fOc5SwsyHA — Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 13, 2020

В воскресенье вечером Париж и три департамента в регионе Иль-де-Франс вошли в зону максимальной опасности по коронавирусу. В понедельник префект французской столицы Дидье Лаллемен на пресс-конференции с мэром города Анн Идальго объявил, что вводятся новые ограничительные меры, в том числе закрытие как минимум до 19 октября включительно всех баров и во французской столице, и в трех департаментах.

Кроме того, в ресторанах в обязательном порядке ввели "памятные тетради", где клиенты должны оставлять свои контактные данные. Эти тетради рестораны обязаны передавать в региональное агентство здравоохранения. Данные будут храниться не более 14 дней. Посетителей также призывают бронировать столики на интернет-сайтах ресторанов, чтобы избежать очередей на входе. Рестораны теперь обязаны обнародовать информацию о максимальной вместимости заведения.

Эти решения в Национальном объединении независимых отелей и ресторанов Франции назвали "малопонятным".

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом во Франции нового типа заразились свыше 776 тысяч человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 32,7 тысячи человек.

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