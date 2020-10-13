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Бриллиант The Spirit of the Rose во время презентации в Китае.

Редчайший пурпурно-розовый бриллиант выставят на Sotheby`s

© REUTERS / Tyrone Siu
Общество
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Sputnik Молдова
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Крупнейший в своей категории драгоценный камень выставит на торги Женеве в ноябре российская группа алмазодобывающих компаний.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. "Призрак розы" ("The Spirit of the Rose") - крупнейший в мире пурпурно-розовый бриллиант весом 14,83 карат представит на аукционе Sotheby`s в Женеве в ноябре российская группа алмазодобывающих компаний, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

​Редчайший алмаз был добыт 1 июля 2017 года на россыпи Эбелях в Якутии, его оценочная стоимость составляет 23-38 млн долларов. Как отмечают эксперты, розовые алмазы крайне редко встречаются в природе, и лишь менее процента из них весит более 10 карат. Российский алмаз - крайне чистый по химическому составу, это делает его редчайшим из добытых розовых алмазов.

"Призрак розы" был назван в честь одноименного балета Михаила Фокина, первая постановка которого состоялась в 1911 году в труппе Русского балета Дягилева.

Бриллиант, архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
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Бриллиант будет выставлен на торги 11 ноября в Женеве, в рамках аукциона Sotheby's "Блистательные и Благородные украшения". Представители аукционного дома отмечают, что сейчас цены на цветные бриллианты растут: это объясняется истощением месторождений. Так, в конце нынешнего года в Австралии закроется месторождение алмазов Аргайл, которое было крупнейшим мировым поставщиком розовых бриллиантов.

Самым дорогим бриллиантом в мире считается "Розовая Звезда" ("Pink Star") весом 59,6 карата, в 2017 году на Sotheby's он был продан за рекордные 72,1 миллиона долларов. Его предшественник, Oppenheimer Blue весом 14,62 карата, годом ранее ушел с молотка на аукционе Christie’s за 57,5 миллиона долларов.

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