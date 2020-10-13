В Европе планируют ввести разрешения на поездки

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. По плану, к 2022 году в Европе должна начать функционировать новая система разрешений на поездки, сообщает Lonely Planet.
Гостям из стран, не являющихся членами ЕС, перед поездкой необходимо будет подать онлайн-заявку через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS). Планируется, что после этого система в считанные минуты проведет быструю проверку, на основе которой и будет получено разрешение.
Разрешения предполагается ввести для всех стран, включая такие как США, Канада, Бразилия, Великобритания. Отметку о разрешении должны будут проверять авиакомпании перед посадкой на борт.
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