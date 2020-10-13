Роспотребнадзор: сколько продлится рост заболеваемости COVID-19

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сказали определенно, когда кривая перестанет идти вверх.

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Рост числа пациентов с коронавирусом в России продлится примерно 20 дней, до первой декады ноября.

Об этом сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Он подчеркнул, что рост был ожидаемым, его коллеги и весной говорили, что коронавирус не исключение в сезонных инфекциях.

"Два инкубационных периода – это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября", - сказал Горелов.

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